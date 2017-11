EA est favorable à l’idée de ne plus sortir FIFA tous les ans

Au lieu de sortir un nouveau jeu tous les ans, Electronic Arts pourrait transformer FIFA en service et adopter un modèle d’abonnement.

Electronic Arts, la société qui propose FIFA, pourrait changer de modèle. Actuellement, pour les titres comme FIFA ou Madden NFL pour le football américain, celle-ci sort une nouvelle version chaque année, avec des mises à jour pour les équipes et d’autres changements (parfois mineures, parfois significatives).

Mais à l’ère des ventes numériques, le PDG d’EA, Andrew Wilson, pense qu’il serait maintenant pertinent de changer de modèle et de transformer ces titres en services.

Andrew Wilson est un grand fan des services d’abonnement tels que Netflix ou Spotify. Dans une interview avec Bloomberg, il explique que ces services ont changé a manière dont nous regardons la télévision, la manière dont nous écoutons de la musique et la manière dont nous lisons des livres.

De son côté, Electronic Arts n’est pas tout à fait étranger à ce modèle. En effet, depuis 2014, il propose un abonnement baptisé EA Access, qui permet d’accéder à une liste de jeux vidéo en contrepartie du paiement d’un frais mensuel.

Et la prochaine étape pourrait être la transformation des jeux comme FIFA en services. Andrew Wilson explique à Bloomberg qu’aujourd’hui, il est plus facile de changer le code d’un jeu, et sortir des versions annuelles n’est plus une nécessité.

L’idée de changer de modèle économique pour FIFA est également encouragé par les ventes numériques. Alors qu’autrefois, il fallait vendre des CD physiques, maintenant, on peut proposer un jeu en téléchargement.

D’ailleurs, sur mobile, Electronic Arts ne sort plus le jeu vidéo Madden NFL tous les ans. Et pourtant, selon le PDG, nombre d’utilisateurs continue de grandir.

(Source)