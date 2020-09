Écran flexible et coulissant : la drôle d’idée de Xiaomi ?

On l’oublie parfois, mais Xiaomi est l’un des constructeurs qui ont popularisé les écrans sans bordures. Par la suite, celui-ci a voulu proposer un modèle sans bordures et sans encoche avec le Mi Mix 3. Comment ? Grâce à un mécanisme coulissant sur le dos qui peut s’élever pour faire apparaître les capteurs frontaux.

Et visiblement, Xiaomi pense à un design encore plus original, avec un écran flexible et coulissant. D’après nos confrères d’Android Authority, ce mécanisme serait décrit dans un brevet de la marque chinoise. En substance, l’écran couvrirait la façade, la tranche inférieure, ainsi qu’une partie du dos.

Et c’est cet écran qu’on ferait coulisser pour faire apparaître les caméras frontales. Lorsque la surface de l’écran en façade est réduite pour faire apparaître ces capteurs, celle sur le dos augmenterait. Cela serait possible perce que cet écran est flexible. En d’autres termes, l’écran serait en mesure de coulisser sur du corps du smartphone.

Xiaomi patents a smartphone with a sliding flexible display#Xiaomi pic.twitter.com/scWkQiF2h4 — Soujit Kumar Paul (@soujit_kumar) September 21, 2020

Bien évidemment, tout ceci est pour le moment à considérer avec une extrême prudence. De plus, le fait que Xiaomi ait décrit ce drôle de mécanisme dans un brevet ne signifie pas qu’il va utiliser cette idée pour un modèle commercial. Les entreprises de cette taille ont un grand nombre de propriétés intellectuelles, mais ne les utilisent pas toutes.

En tout cas, Xiaomi ne cesse d’explorer des idées originales pour les designs de ses futurs smartphones. Avec son concept phone Mi Mix Alpha, par exemple, le constructeur a imaginé un smartphone avec un écran qui couvre presque toute la surface du dos, en plus de la façade. Un brevet que nous avons relayé dans un précédent article décrit également un emplacement pour les écouteurs sans fil dans le corps du smartphone.

Bientôt, un smartphone Xiaomi avec une caméra cachée sous l’écran ?

Sinon, en matière d’innovation, Xiaomi devrait faire partie des premiers constructeurs à proposer un smartphone avec une caméra frontale cachée sous l’écran. Cela consiste à placer cette caméra sous une partie de l’écran qui devient transparente lorsqu’on veut, par exemple, prendre un selfie. Et cela fait un moment que Xiaomi a évoqué ses recherches sur ce nouveau type de design.

Le premier smartphone avec un écran caché sous l’écran est le ZTE Axon 20 5G, que le constructeur a annoncé au mois de septembre. Et Xiaomi a déjà annoncé qu’il lancera un modèle qui utilisera une technologie similaire l’année prochaine.