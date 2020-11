Electioneering : un jeu prenant qui montre la face sombre de la démocratie américaine

États-Unis 2020, alors que tout un pays retient son souffle vous voici embauché dans une compagnie qui a pour objectif de faire élire Donald Trump ou Joe Biden. Tel est le point de départ d’Electioneering, une pépite lancée en early access par le studio Cosmo’S Tuxedo.

Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, vous devrez donc faire les bons choix pour hisser votre candidat vers la Maison-Blanche. Comme souvent en pareil cas, l’information est le nerf de la guerre et il faudra tout d’abord collecter des données sur les électeurs et leurs préoccupations, tout en investiguant sur les tactiques du camp adverse.

Impeachment de Donald Trump et covid-19 au menu

Désinformation, hacking, et publicité très ciblées sont autant d’armes pour y parvenir. En cela, Electioneering colle assez bien à ce qui s’est déjà passé en 2016 et que l’on a encore pu voir cette année. Malgré ces thématiques sombres qui insistent beaucoup sur les aspects de « dirty campaign », le jeu reste agréable, notamment en misant sur des personnages dessinés à la main et une ambiance qui détendent quelque peu l’atmosphère.

On apprécie aussi de voir que les événements d’actualité abordés coïncident avec des faits réels. Il est ainsi question de la procédure d’impeachment visant Donald Trump, du covid-19, ou encore du mouvement Black Lives Matters.

Tout n’est bien sûr pas parfait et de nombreux détails restent à régler d’ici au lancement final. On peut toutefois signaler que les développeurs restent à l’écoute de leur communauté afin de faire évoluer le jeu dans le bon sens.

À noter qu’il existe d’autres simulations concernant la politique américaine. Dans The Political Process, il est par exemple possible de se présenter aux élections, puis de siéger, pour des postes allant de conseiller dans une école jusqu’à président des États-Unis.

Retrouvez Electioneering en early acess sur Steam.