Elite sur Netflix aura bien droit à une saison 4

La saison 3 de la série Elite a été mise en ligne sur Netflix il y a quelques mois (on en a fait la critique ici). De l’avis général, ses huit épisodes n’étaient pas forcément au niveau de ce à quoi nous avait habitué jusque-là le programme, sentant parfois le réchauffé. Les rares prises de risques semblaient surtout souffrir d’un casting quelque peu essoufflé. Bonne nouvelle pour les fans, la série va bien être renouvelée pour une saison 4 (et même potentiellement une saison 5), et le casting devrait être partiellement revu. On fait le point.

Elite, l’âge de la maturité ?

Rappelons pour ceux qui n’ont pas encore vu la série créée par Carlos Montero et Dario Madrona que l’histoire se déroule dans une école privée espagnole, las Encinas. Le programme a commencé comme un conflit de classes entre les riches et des étudiants boursiers, mais a très vite pris une tournure beaucoup plus sombre, avec drogues, meurtres et inceste. L’histoire générale présentait de vraies similitudes d’une saison à l’autre, un grand mystère permettant de faire avancer l’intrigue avec une bonne dose de flashbacks. Comme on l’apprend désormais sur le compte officiel de la série, il y aura bien une saison 4 pour Elite.

Selon plusieurs acteurs qui apparaissent à l’écran, le résultat s’annonce « intense » et plein de surprises auxquelles vous n’auriez jamais pu penser.

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada 😙

it’s official, we’ll be back for season 4 😙 pic.twitter.com/emymGz0qMm — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 22, 2020

On sait déjà que plusieurs acteurs ne seront pas au rendez-vous, dont Mina Al Hammani (Nadia), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Jorge Lopez (Valerio) et Alvaro Rico (Polo). Des annonces qui sont compatibles avec ce que l’on avait pu deviner à la fin de la 3e saison. Les autres devraient faire leur retour et de nouvelles annonces sont aussi à venir. Reste désormais à savoir quand cette nouvelle saison sera mise en ligne. Il faudra probablement s’armer de patience.