Elon Musk ajoute une surprise en plus du Cybertruck

Depuis la présentation du tant attendu Cybertruck par Elon Musk, énormément d’encre a coulé. Si le design du véhicule a interpellé les adeptes de la marque, le Cybertruck a déjà été précommandé 150 000 fois. Si pendant la présentation beaucoup n’ont retenu que le fail de l’assistant d’Elon Musk qui était censé démontrer la solidité des vitres en y lançant une balle d’acier, l’acrobatie en quad est passée complètement à travers.

Elon Musk vient tout juste d’annoncer sur Twitter que ce quad nommé logiquement Cyberquad sera également disponible à la vente, comme le Cybertruck. Lors de l’événement, le véhicule à quatre roues est monté à l’arrière d’un Cybertruck alors que la suspension adaptative du pick-up se penchait en arrière pour faciliter le chargement.

Tesla 2 person electric ATV will come at first as an option for Cybertruck — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Pour le moment, nous n’en savons pas plus en ce qui concerne les capacités de ce véhicule ni son prix. Sur d’autres tweets, Elon Musk est revenu sur le raté de la vitre. Le CEO de Tesla a mis en ligne une vidéo sur laquelle on voit son assistant Franz s’entrainer à sa représentation sur scène, et surprise : la vitre ne se brise pas. Certains estiment qu’à force de répéter ce geste, des microfissures ont fragilisé la vitre, et c’est pourquoi cette dernière aurait volé en éclat sur scène.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Les prochains propriétaires d’un Cybertruck pourront donc profiter d’une option comprenant le quad pour obtenir un véhicule de loisir en plus du pick-up, pour sortir des sentiers battus avec ce Cyberquad à zéro émission.