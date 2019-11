Elon Musk aura tenu 4 jours loin de Twitter

En général, les bonnes résolutions, on les prend plutôt en début d’année : moins faire la fête, aller davantage à la salle de sport… Souvent, elles ne durent pas très longtemps, au mieux quelques mois. Il y a quelques jours, Elon Musk s’est lancé avec un peu d’avance. Après avoir décidé de donner un million de dollars pour planter des arbres et aider à sauver la planète, le fantasque entrepreneur a annoncé son retrait de Twitter. Un départ annoncé à travers quelques tweets laconiques.

Il faut dire qu’Elon Musk a vécu quelques phases compliquées, notamment parce que son comportement sur le réseau social était jugé borderline par la SEC, le gendarme américain de la Bourse. Mais, à peine quatre jours plus tard, il fait déjà son retour. Ce lundi, il a tweeté sur « le super travail des équipes Dragon et Airborne de Space X ».

Great work by SpaceX Dragon team & Airborne! To be clear, we’ve only done 1 multi-parachute test of Mk3 design, so 9 more left to reach 10 successful tests in a row. https://t.co/Q814zVoW4S

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2019