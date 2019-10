Quand Elon Musk est pauvre, c’est qu’il n’a plus qu’un million de dollars à donner

Elon Musk n’est jamais à l’abri d’une sortie tapageuse ou surprenante qui va faire du bruit. Il peut s’agir d’une « guerre » commerciale avec le frère de Pablo Escobar, ou encore de sa volonté d’atomiser Mars. Mais, sa dernière petite polémique est bien plus positive tout en restant surprenante. Il vient en effet de promettre 1 million de dollars au YouTuber Jimmy « Mr Beast » pour planter 1 million d’arbres à travers le monde. C’est plutôt le timing qui surprend.

Tout commence donc par une campagne lancée par ce YouTuber. Il veut récolter la bagatelle de 20 millions de dollars pour planter des arbres à travers le monde. Selon son décompte, il a déjà atteint la moitié de l’objectif.

Over 10,000,000 trees planted!!! To celebrate and help get us to that 20 million mark we have officially launched TeamTrees merch on the website! 100% of the profits goes to planting trees! I LOVE YOU GUYS ❤️https://t.co/TGq0wXQnDY pic.twitter.com/rxj9R5EmQQ

— MrBeast (@MrBeastYT) October 30, 2019