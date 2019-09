Elon Musk défie Porsche et sa Taycan sur le circuit de Nürburgring

Cette semaine, Porsche a frappé fort en dévoilant enfin au monde entier son Taycan électrique. Une voiture qui en apparence pourrait faire du tort à Tesla, cependant Porsche conserve son image habituelle, celle de l’automobile sportive et ultra luxueuse. En effet, les Porsche Taycan Turbo S et Porsche Taycan Turbo coûteront respectivement 185 456 euros et 152 136 euros en Allemagne, des prix bien loin de ce qu’estimaient les analystes.

Simple coïncidence, ou envie de défit, Elon Musk a annoncé qu’il compte amener une Model S sur le circuit de Nürburgring dès la semaine prochaine. C’est à cet endroit même que Posche a testé le Taycan cette semaine. Tesla va sûrement tenter de battre le temps fixé par la Porsche Taycan.

Avec le modèle Taycan, Porsche a parcouru les 20,6 km de la piste en 7 min 42 sec, sur la Nordschleife (la « boucle nord »). De ce fait, le constructeur allemand possède le record pour une voiture électrique. Porsche a également déclaré que ses véhicules seront bien meilleurs que Tesla en termes de puissance durable. Désormais, l’honneur d’Elon Musk est touché, et le constructeur américain va chercher à prouver que les allemands ont tort de prétendre que la puissance de leur véhicule est plus durable que celle du Taycan.

Comme à son habitude, Elon Musk s’est empressé de se rendre sur son réseau préféré, Twitter, pour faire cette annonce.

Si le CEO de Tesla n’a pas spécifié clairement qu’il compte battre le record établi par Porsche, il a fait cette annonce juste après avoir commenté la Porsche Taycan et son appelation « Turbo ».

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does

— Elon Musk (@elonmusk) 5 septembre 2019