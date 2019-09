Porsche dévoile enfin son Taycan électrique lors d’une première mondiale pleine de surprises

On a coutume de dire depuis quelques années et autant de keynotes qu’Apple a peu a peu perdu le sens du secret absolu qui caractérisait la marque avant chaque grand lancement. Il se pourrait que Porsche ait repris le flambeau avec brio. Malgré la pression des médias et des paparazzis spécialisés dans les spyshots automobiles (ces photos volées de prototypes en cours de développement et d’essais routiers), la marque allemande a réussi à garder le secret sur les lignes et les caractéristiques exactes de son Taycan jusqu’à la dernière seconde. Celle du lancement mondial de ce jour, en simultané sur trois grands sites symboliques de la production d’énergie « propre », au Canada, en Chine et en Allemagne, au milieu d’une forêt de panneaux solaires quelque-part à quatre-vingt dix kilomètres de Berlin.

Surprise : le Taycan ressemble… au concept Mission E !

Alors que les mulets que tout le monde a vu tourner depuis l’annonce du fabuleux concept Mission E au salon de Francfort 2015 affichaient des formes alourdies et s’éloignant quelque peu de la pureté originelle du coup de crayon de ce dernier, les médias présents sur les trois sites, dont Presse-citron faisait partie, ont été bluffés de découvrir à quel point la version finale est proche du premier prototype. Certes, comme nous l’avons souvent indiqué dans ces colonnes, les voitures de développement étaient très largement et lourdement camouflées, mais Porsche a quand même réussi un coup de maitre avec ce reveal, pour un véhicule qui fait entrer de plain-pied la marque dans une nouvelle étape de son histoire, celle de l’électro-mobilité.

« Le Taycan relie notre héritage à l’avenir. Il perpétue l’histoire à succès de notre marque – une marque qui fascine et enthousiasme les gens du monde entier depuis plus de 70 ans « , a déclaré Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche AG, qui a inauguré la première mondiale à Berlin : « Ce jour marque le début d’une nouvelle ère. »

Les différentes versions de la gamme Taycan

Les premiers modèles de la nouvelle série sont les Taycan Turbo S et Taycan Turbo. Porsche a frappé assez fort puisqu’ils comptent déjà parmi les modèles de série les plus puissants que le constructeur de voitures de sport a actuellement dans sa gamme de produits. Des versions moins puissantes de ces véhicules à traction intégrale suivront cette année. Le premier dérivé qui sera ajouté sera le Taycan Cross Turismo à la fin de l’année prochaine. D’ici 2022, Porsche aura investi plus de six milliards d’euros dans l’électromobilité.

« Nous avons promis une véritable Porsche pour l’ère de l’électromobilité – une voiture de sport fascinante qui non seulement excite par sa technologie et sa dynamique de conduite, mais qui suscite aussi une passion dans le monde entier, tout comme l’ont fait ses prédécesseurs légendaires. Aujourd’hui, nous tenons cette promesse », souligne Michael Steiner, membre de la direction de Porsche AG – Recherche et développement.

La version phare Turbo S du Taycan peut générer jusqu’à 560 kW (761 CV) de puissance suralimentée en combinaison avec le Launch Control, et le Taycan Turbo jusqu’à 500 kW (680 CV). Le Taycan Turbo S accélère de zéro à 100 km/h en 2,8 secondes, tandis que le Taycan Turbo complète ce sprint en 3,2 secondes. Côté autonomie, la Turbo S a une propose une portée de 412 kilomètres, et le Turbo une autonomie allant jusqu’à 450 kilomètres (selon WLTP dans chaque cas). La vitesse maximale des deux modèles à traction intégrale est de 260 km/h.

Le Taycan est le premier véhicule de série avec une tension système de 800 volts au lieu des 400 volts habituels pour les voitures électriques. Cela constitue un avantage particulier pour les conducteurs de Taycan sur la route : en un peu plus de cinq minutes, la batterie peut être rechargée en courant continu (CC) à partir du réseau de charge haute puissance sur une distance pouvant atteindre 100 kilomètres (selon WLTP). Le temps de charge pour 5 à 80 % de SoC (état de charge) est de 22 minutes pour une charge dans des conditions idéales, et la puissance de charge maximale (crête) est de 270 kW. La capacité totale de la Performance Battery Plus est de 93,4 kWh. Les conducteurs de Taycan pourront charger leur voiture avec jusqu’à onze kW de courant alternatif (CA) à la maison.

Une boîte de vitesses à deux rapports

Comme nous l’avions déjà indiqué (nous étions les seuls à l’évoquer), le Taycan propose une autre technologie maison : la transmission à deux vitesses installée sur l’essieu arrière est une innovation développée par Porsche. La première vitesse donne au Taycan encore plus d’accélération à partir d’un démarrage à l’arrêt, tandis que la deuxième vitesse avec un rapport de transmission long assure un rendement élevé et des réserves de puissance tout aussi élevées. Ceci s’applique également à des vitesses très élevées.

Un habitacle inédit mais respectueux de l’histoire maison

Nous l’avons vu il y a quelques jours quand Porsche a dévoilé le tableau de bord du Taycan, le cockpit marque le début d’une nouvelle ère avec sa structure claire et son architecture entièrement nouvelle. Le combiné d’instruments courbé et autoportant constitue le point le plus haut du tableau de bord. Un écran d’info-divertissement central de 10,9 pouces et un écran passager en option sont combinés pour former une bande de verre intégrée à l’aspect d’un panneau noir « black piano » très prisé par les temps qui courent. Toutes les interfaces utilisateur ont été entièrement redessinées pour le Taycan. Le nombre de commandes matérielles classiques telles que les commutateurs et les boutons a été considérablement réduit. Au lieu de cela, la commande est intelligente et intuitive – en utilisant la commande tactile ou la fonction de commande vocale, qui répond à la commande « Hey Porsche ».

Puissante mais durable

Avec la Taycan, Porsche propose pour la première fois un intérieur entièrement sans cuir. Les intérieurs réalisés à partir de matériaux recyclés soulignent le concept durable de la voiture de sport électrique. Deux compartiments à bagages sont disponibles : le compartiment avant a une capacité de 81 litres et le compartiment arrière de 366 litres.

Des tarifs… Porsche

L’autre surprise, un peu moins bonne, concerne les tarifs. Alors que les analystes et observateurs misaient sur de prix allant de 80 000 à 140 000 euros, les Porsche Taycan Turbo S et Porsche Taycan Turbo S et Porsche Taycan Turbo coûteront respectivement 185 456 euros et 152 136 euros en Allemagne, équipement spécifique au pays et TVA compris. Il faudra attendre les deux autres versions d’entrée de gamme pour savoir si la fourchette annoncée il y a quelques mois avec un prix de base aux alentours de 80 000 euros sera effectivement respectée.

Les deux versions présentées aujourd’hui sont déjà disponibles à la commande sur le site Porsche. Les premiers exemplaires seront disponibles à la livraison début 2020.