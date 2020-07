Elon Musk donnera bientôt des nouvelles de son ambitieuse société Neuralink

Si SpaceX et The Boring Company font régulièrement parler d’elles, c’est moins le cas de Neuralink, une autre société fondée par Elon Musk. Créée en 2016, cette dernière ambitionne de connecter l’humain et la machine par le biais de l’intelligence artificielle. Pour résumer rapidement, la société veut augmenter et améliorer nos cerveaux à l’aide de composants électroniques.

Il y a peu, Elon Musk a fait savoir qu’il s’exprimerait sur les avancées de Neuralink le 28 août prochain, sachant que la dernière mise à jour importante a eu lieu en 2017. Il a partagé un premier tweet afin de partager cette date avant d’ajouter un second message dans lequel il indique : « Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ». Autant dire qu’il est encore difficile de savoir à quoi l’entrepreneur fait référence.

Des tests sur les humains en 2020 ?

Musk a quand même donné un peu plus de détail au sujet de la mission de Neuralink, indiquant à ce sujet : « aider les personnes souffrant de lésions cérébrales graves est notre première priorité ». Le milliardaire avait aussi évoqué la possibilité d’aider des personnes atteintes de dépression ou de dépendance à l’aide de la technologie fournie par l’entreprise. Par la suite, il pourrait s’agir d’augmenter les capacités de personnes qui ne sont pas malades.

L’an dernier, Elon Musk avait fait savoir que 2020 serait une année cruciale. Il espère qu’il s’agira d’une période durant laquelle Neuralink pourra réaliser des tests sur les humains. En juillet 2019, il avait déjà greffé des composants dans le cerveau d’un singe pour que celui-ci contrôle un ordinateur.

Toutefois, il faut encore que l’initiative obtienne l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration) pour pouvoir réaliser ses expériences. On peut supposer que l’annonce portera sur l’annonce de tests réalisés courant 2020 sur des humains, mais il faudra attendre fin août pour en avoir le cœur net.

Elon Musk avait indiqué qu’un projet aussi ambitieux que celui de Neuralink n’atteindrait pas ses objectifs les plus ambitieux, soit créer une interface homme-machine, avant une dizaine d’années.