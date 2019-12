Elon Musk en dit davantage sur le Cyberquad, et évoque un autre véhicule

On l’avait évoqué, lors de la présentation du Cybertruck, Elon Musk avait fait l’impasse sur un étrange quad arborant le même design que le pick-up. Plus tard on apprenait que ce véhicule serait également disponible à la vente. Cependant, ni Tesla, ni Elon Musk en personne n’avait donné de date en ce qui concerne un possible lancement de ce véhicule.

Aujourd’hui, suite à une question du compte « Tesla Owners Silicon Valley », le CEO de l’entreprise a répondu en évoquant un accident personnel qui aurait pu lui coûter la vie. Voici sa réponse : « Nous ferons en sorte qu’il sorte en même temps que le camion. Un VTT électrique deux places conçu pour fonctionner avec Cybertruck sera amusant ! Les motos électriques seraient cool aussi. On ne fera pas de vélo de route, c’est trop dangereux. J’ai été renversée par un camion et j’ai failli en mourir à l’âge de 17 ans. »

We’ll aim to have it come out same time as truck. Two seater electric ATV designed to work with Cybertruck will be fun! Electric dirt bikes would be cool too. We won’t do road bikes, as too dangerous. I was hit by a truck & almost died on one when I was 17.

