Elon Musk espère (sérieusement) faire décoller la Tesla Roadster.

On ne l’arrête plus dans ses idées folles. Quelques temps après l’annonce du Tesla Roadster de seconde génération, venant jouer les trouble-fêtes dans la catégorie des hypercars, Elon Musk a poussé le bouchon encore plus loin sur son compte Twitter. Selon lui, habitué à nous proposer des idées démesurées et adepte des effets de buzz, le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, ce n’est pas suffisant. Du moins, il espère (et compte) faire mieux.

Les ingénieurs Tesla plancheraient sur un pack sportif spécifique permettant d’améliorer cette performance. Les 1,9 secondes nécessaires à la bête pour l’exercice 0 à 60 miles per hour – soit vraisemblablement 2 secondes pour un 0 à 100 km/h – ne seraient donc que les performances de base. Pour cette bête, arracher le bitume pourrait être fait en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire !

Should clarify that this is the base model performance. There will be a special option package that takes it to the next level.

Mais tel Buzz l’Eclair, « vers l’infini et au-delà », Musk voit encore plus loin. Il n’est plus un secret pour personne que l’homme est également aux commandes et fondateur de la (révolutionnaire) société aérospatiale SpaceX. Et son savoir-faire en la matière pourrait bien être mis à profit de la Tesla Roadster pour la faire … décoller. Comme une fusée. Rien que cela.

Not saying the next gen Roadster special upgrade package *will* definitely enable it to fly short hops, but maybe …

Certainly possible. Just a question of safety. Rocket tech applied to a car opens up revolutionary possibilities.

— Elon Musk (@elonmusk) 19 novembre 2017