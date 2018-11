Elon Musk estime avoir 70% de chance de se rendre lui-même sur Mars

Elon Musk se voit bien vivre sur Mars

On le sait depuis quelque temps, Elon Musk est « obsédé » par la conquête spatiale et la possibilité d’envoyer des hommes et des femmes sur Mars. Mais serait-il capable d’entreprendre lui-même un tel voyage ? Et bien le patron de Tesla a répondu à la question. Lors d’une interview pour la série documentaire Axios sur HBO, Musk a déclaré qu’il y avait « 70% » de chances qu’il aille personnellement sur Mars. Il avance le fait que de récentes avancées pourraient rendre son rêve possible, tout en laissant entendre, comme il l’avait déjà fait par le passé, qu’il s’agirait très certainement d’un aller simple et qu’il a donc pour projet de s’y installer.

Pour autant, pas question selon Musk que le voyage vers Mars constitue une porte de sortie pour les plus riches car même si le voyage vers la Planète Rouge coûterait quelques centaines de milliers de dollars, l’expédition reste extrêmement dangereuse. « La probabilité de mourir sur Mars est bien supérieure à celle de la Terre » a expliqué le patron de SpaceX. « Même si vous arrivez sur Mars, vous passerez tout votre temps à construire la base et à lutter pour survivre dans des conditions difficiles Et s’il est possible de revenir, c’est loin d’être garanti. »

Des avancées importantes dans différentes domaines

Si Elon Musk est optimiste, c’est en partie par rapport aux progrès réalisés sur la fusée BFR, un lanceur à deux étages, constitué d’un booster et d’un vaisseau capable de transporter une centaine de passagers à destination de Mars. Cette fusée a d’ailleurs été récemment renommée Starship. D’autres avancées rendent aussi crédible à ses yeux l’idée d’un aller simple vers Mars : les travaux sur les habitats, les sources d’énergie ou encore la nourriture qui permettraient de rester sur la planète pendant de longues années.

À moins que le véritable objectif d’Elon Musk soit d’aller récupérer sa Tesla Roadster larguée dans l’espace en février dernier et qui a récemment dépassé l’orbite martienne.

