Elon Musk et Jeff Bezos décrochent un contrat avec la NASA

La NASA vient d’annoncer officiellement quelles entreprises profiteront des 3 contrats permettant d’amener une équipe d’astronautes américains à la surface de la Lune dès 2024. Jim Bridenstine, l’administrateur de l’agence spatiale américaine, a déclaré dans un communiqué : « Avec ces contrats, l’Amérique franchit la dernière étape nécessaire pour faire atterrir des astronautes sur la Lune d’ici 2024, y compris le moment incroyable où nous verrons la première femme poser le pied sur la surface lunaire ».

Sans grande surprise, SpaceX, l’entreprise dirigée par Elon Musk, a décroché un contrat. Ce dernier s’élève à 135 millions de dollars et servira à poursuivre le développement de son énorme vaisseau spatial Starship. Ce véhicule aurait la capacité de transporter 100 passagers en direction de la Lune, et au-delà…

A lunar optimized Starship can fly many times between the surface of the Moon and lunar orbit without flaps or heat shielding required for Earth return pic.twitter.com/Zpkldayy85

— SpaceX (@SpaceX) April 30, 2020