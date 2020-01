Elon Musk laisse entendre que le Tesla Cybertruck ira sur Mars en 2022

La mission vers Mars se précise, en 2022 Elon Musk et son vaisseau spatial SpaceX devraient emporter sur la planète rouge le Cybertruck Tesla. Voici quelques semaines que la deuxième entreprise d’Elon Musk a présenté son dernier véhicule, et il se pourrait qu’il fasse déjà partie du convoi pour Mars.

En 2018, Tesla envoyait déjà son Roadster dans l’espace, cependant cette fois-ci le Cybertruck devrait être compris comme une charge utile et non pas de charge vide. C’est-à-dire que le pick-up Tesla servira sur le terrain tout au long de la mission. Sur Twitter (le réseau social favori de Musk), lorsqu’un utilisateur lui demande si un Cybertruck fera partie du voyage sur Mars, le chef d’entreprise a répondu une réponse inattendue : 😎.

En novembre dernier, Elon Musk déclarait qu’une version pressurisée du Cybertruck serait le véhicule officiel une fois que le Starship sera arrivé à destination. Encore faut-il que le vaisseau ait la capacité de transporter ce véhicule. Selon M. Musk, le vaisseau spatial Starship a largement les compétences pour transporter le pick-up électrique Tesla.

Maybe on Starship? It’s def got the payload capacity …

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2019