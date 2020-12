Elon Musk : « les premiers humains devraient arriver sur Mars dans 4 à 6 ans »

Cette sombre année 2020 se termine enfin, il est désormais temps de voir de l’avant. Elon Musk n’a pas attendu pour se projeter vers l’avenir. Hier, le PDG aux multiples casquettes était invité à Berlin pour recevoir le prix Axel Springer de l’innovation. Suite à cette récompense, Elon Musk a accordé une longue interview passionnante à propos de divers sujets principalement liés à l’espace, mais également à Tesla, ainsi qu’à l’intelligence artificielle. Au cours de cet entretien, Elon Musk a pu évoquer ses ambitions futures avec SpaceX, et entrer dans les détails de la « conquête » de Mars.

Elon Musk dévoile son planning.

Pour le moment, SpaceX et son dirigeant, Elon Musk, continuent d’effectuer des essais avec le vaisseau Starship. Cette semaine, ce dernier devrait d’ailleurs repartir pour une excursion à haute altitude, pour ensuite revenir en douceur sur Terre. C’est avec Starship que SpaceX compte rejoindre la planète Mars dans plusieurs années. Dans combien d’années M. Musk ? Selon ce dernier, les premiers humains devraient arriver sur Mars dans 6 ans.

En attendant, SpaceX prévoit de faire un premier voyage à vide dans 2 ans. Se rendre sur Mars n’est pas si simple, il faut attendre que les orbites de Mars et de la Terre soient synchronisées, ce phénomène se produit environ tous les 26 mois. Elon Musk va même jusqu’à se mouiller en évoquant l’arrivée des premiers humains sur Mars dans 4 ans et non 6.

Elon Musk précise qu’avant de songer à une telle excursion, il faut être sûre de la technologie utilisée, puis que les explorateurs puissent vivre sur Mars sans trop de soucis, mais surtout, il est primordial de pouvoir compter sur une base lunaire. M. Musk est également revenu sur son souhait d’être enterré sur Mars, et l’a confirmé. Pas simple pour se rendre aux funérailles. Comme nous l’avons évoqué, Starship devrait donc décoller cette semaine, sans plus de précisions, pour atteindre une nouvelle fois de hautes altitudes.