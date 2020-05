Elon Musk touche son premier salaire provenant de Tesla

Tesla vient d’attribuer à son CEO Elon Musk la première des 12 rémunérations prévues selon les performances de l’entreprise. Musk vient donc d’empocher plus de 700 millions de dollars. En dehors de ces récompenses en fonction de l’évolution de Tesla le CEO ne touche pas de salaire fixe. Tesla a déclaré : « À la date de ce document, une des étapes importantes portant sur des revenus [annuels] de 20 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 100 milliards [sur une période donnée] a été atteinte et authentifiée par le conseil d’administration ».

Ce programme de rémunération annoncé en 2018 est donc composé de 12 paliers donc le dernier fixé en 2028 fixé à 650 milliards de dollars. Si Musk ne perçoit pas de salaire classique, il détient tout de même 18,5% de Tesla. Pour obtenir cette première rémunération, Tesla devait atteindre une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre. C’est chose faite.

Tesla justifie ce système en déclarant : « Nous pensons que les incitations à la rémunération des cadres dirigeants devraient promouvoir le succès de notre entreprise et les motiver à poursuivre les objectifs de l’entreprise. Nous avons mis l’accent sur la structuration des incitations à la rémunération de manière à récompenser des objectifs de performance clairs et facilement mesurables qui alignent étroitement leurs incitations sur les intérêts à long terme de nos actionnaires ».

Toutefois, tous les actionnaires ne partagent pas le même avis sur ce système. En effet, Richard Tornetta a même été jusqu’à poursuivre en justice Tesla en accusant le conseil d’administration de violer son obligation fiduciaire en approuvant un plan qui enrichit injustement le directeur général de la société.

Quoi qu’il en soit, ce système semble stimuler Elon Musk qui redouble d’énergie. Ces derniers jours il a du annuler le lancement de sa capsule Crew Dragon à destination de l’ISS, tandis qu’hier nous l’avons aperçu à bord du Tesla Cybertruck en train de passer dans le tunnel The Boring Company sous Los Angeles.