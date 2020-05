Regardez le Tesla Cybertruck passer le tunnel sous Los Angeles conçu par The Boring Company

Vous le savez, Elon Musk est la tête de nombreuses entreprises. Et ce qu’il par-dessus tout c’est faire des parallèles entre ses diverses sociétés. Vous vous souvenez sûrement de ce mois de février 2018, mois durant lequel Musk via SpaceX a envoyé une Tesla Roadster dans l’espace. Dernièrement, il a d’ailleurs manifesté son envie de retourner voir sa voiture dans l’espace. Aujourd’hui ce n’est pas avec SpaceX que Tesla fait le show, mais bien avec The Boring Company.

Pour la petite histoire, Elon Musk a fondé The Boring Company en 2016 après évoqué sur Twitter qu’il aimerait bien savoir bâtir des tunnels. The Boring Company est donc une société de construction de tunnels. Cette semaine, les équipes ont vu arriver un Tesla Cybertruck aux alentours du tunnel d’essai de The Boring Company qui se trouve sous Los Angeles. Même si nous en savons encore très peu sur ce véhicule, il a une apparence assez imposante. Pourtant, si l’on en croit la vidéo ci-dessous, il passe aisément dans le tunnel.

Sur cette vidéo nous pouvons admirer le Cybertruck en action, et il est important de noter que Tesla prévoit de lancer deux versions de ce véhicule dès la fin 2021. Ces pickup électriques auront une autonomie de 300 à 500 miles (500 à 800 km environ) et seront équipés de deux et trois moteurs. En termes de prix il faudra compter au moins 49 000 dollars. Une version plus accessible aux alentours de 40 000 dollars devrait arriver par la suite. Nous ne savons toujours pas dans quelle usine le Tesla Cybertruck sera conçu, cependant il se pourrait qu’une annonce à ce sujet ait lieu sans trop tarder.

Par ailleurs, Elon Musk a déclaré que le Cybertuck fera partie du voyage pour Mars en 2022 avec SpaceX. Ce dernier a déclaré qu’une version pressurisée du Cybertruck serait le véhicule officiel une fois que le Starship sera arrivé à destination.