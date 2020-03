Elon Musk vole au secours du PDG de Twitter

Elon Musk, le PDG multicasquette, est très proche de ses utilisateurs, très souvent c’est lui qui annonce les nouveautés et les informations importantes concernant ses entreprises. Pour ce faire, il a fait le choix d’être hyper actif sur Twitter. Grâce à ce réseau social, Musk parvient à communiquer rapidement avec ses nombreux utilisateurs, jusqu’à parfois se retrouver devant la justice.

Actuellement, tout n’est pas rose au sein de Twitter. L’emblématique PDG Jack Dorsey est contraint de démissionner depuis que l’un de ses investisseurs, Paul Singer, a choisi de le pousser vers la sortie et de prendre les 4 sièges du conseil d’administration. Secoué par cette histoire, le fondateur de Tesla, SpaceX, et bien plus encore a tenu à exprimer son soutient à Jack Dorsey. Il tweet : « Je veux juste dire que je soutiens @Jack en tant que PDG de Twitter. Il a un bon cœur ».

Just want say that I support @Jack as Twitter CEO. He has a good ❤️. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2020

Paul Singer est un milliardaire qui a fondé Elliott Management. Vendredi dernier nous avons appris que cet homme avait pris des parts dans Twitter et comptait remuer la direction actuelle. CNBC a annoncé que Paul Singer avait investi près d’un milliard de dollars dans Twitter, ce qui lui a permis de nommer 4 nouveaux membres au conseil d’administration.

La semaine dernière, lors de la première rencontre entre les dirigeants de Twitter et ceux de Elliot Management, Jack Dorsey n’était pas présent. Pourtant, Bloomberg rapporte qu’il était au coeur des discussions. Paul Singer et ses associés reprochent à Jack Dorsey de ne pas exploiter le potentiel de revenus de Twitter et de délaisser le réseau social en passant la plupart de son temps à développer sa seconde entreprise, Square, d’où il détient 85% de sa fortune.

Il est vrai que depuis quelque temps le PDG de Twitter semble s’éloigner de plus en plus de l’oiseau bleu. Dernièrement, il a déclaré qu’il souhaite déménager quelque temps en Afrique, ce qui ne l’a pas aidé dans cette histoire. En 2015, lorsque Jack Dorsey est revenu à la tête de Twitter, Elon Musk avait encore une fois tenu à commenter cette décision : « Je ne recommanderais pas de diriger deux sociétés ». Plutôt surprenant venant d’un homme qui est à la tête d’au moins 6 entreprises. Alors que Facebook voit ses parts augmenter de plus de 121%, celles de Twitter ont chuté de 6,2%.