En 2016, GTA V se distribue encore à plus de 10 millions d’exemplaires

Lancé en 2013, GTA V est toujours une machine à cash pour son éditeur.

A sa sortie en 2013, le jeu vidéo GTA V avait fait un tabac. Seulement trois jours après sa sortie, ce titre avait en effet rapporté un milliard de dollars de revenus à son éditeur, Rockstar Games, dont la maison-mère est Take-Two Interactive.

Il y a quelques jours, celle-ci a annoncé ses derniers résultats trimestriels, une occasion pour aussi annoncer qu’à ce jour, GTA V s’est distribué à plus de 70 millions d’unités. Et selon Forbes, actuellement, Grant Theft Auto V est le quatrième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, derrière Wii Sports, Minecraft et Tetris. Par ailleurs, si on considère que GTA V est vendu à 60 dollars dans le monde entier (ce qui n’est pas exact), alors le jeu aurait déjà rapporté $4,2 milliard de dollars depuis 2013.

Mais le plus impressionnant, c’est qu’en 2016, Rockstar Games a encore distribué plus de 10 millions de copies de ce jeu, en ligne et via les magasins. En effet, en février 2016, l’éditeur avait annoncé que GTA V a été distribué à 60 millions d’exemplaires pour toutes les plateformes sur lesquelles le titre est disponible (Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 et PC).

Bien entendu, il ne faut pas confondre le nombre d’unités expédiées et le nombre d’unités vendues. Mais étant donné le succès de GTA V, on peut imaginer que les copies physiques du jeu ne restent pas longtemps chez les distributeurs, sans oublier les ventes numériques qui ne passent pas par ces canaux.

Des résultats exceptionnels grâce à GTA V et NBA 2K17

Outre le fait qu’en 2016, les copies de GTA V se vendent encore comme des petits pains, il s’agit également encore de l’une des principales sources de revenus de Take-Two. Ces trois derniers mois, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaire exceptionnel de 420,2 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 21 % en glissement annuel. Lors de l’annonce de ses résultats, Take-Two a indiqué que ces performances sont notamment dues au succès de NBA 2K17 ainsi qu’à une demande toujours importante pour GTA V, sans oublier les revenus de Grant Theft Auto Online.

A lire aussi : 5 vidéos qui mettent en avant la créativité sans limites des joueurs sur GTA V

(Source)