En 2020, Apple lancerait un abonnement qui inclut Apple Music, TV+ et News+

2019 a été une année importante pour Apple qui, afin de diversifier ses sources de revenus et pour moins dépendre des ventes de l’iPhone, a lancé une série de nouveaux services, dont Apple TV+ (lancé ce mois de novembre) et Apple News+ (disponible aux États-Unis, Apple News+ est une sorte de Netflix de la presse).

Et l’année prochaine, la firme de Cupertino pourrait aller plus loin en proposant un super abonnement qui inclurait quelques-uns de ses services. Cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises et cette semaine, les choses se précisent.

Citant des sources proches du dossier, Bloomberg indique dans un article qu’Apple pourrait lancer un abonnement qui combinerait Apple Music, Apple TV+ et Apple News+ dès l’année prochaine.

Un abonnement unique pour la musique, les séries et l’actualité. Cela vous intéresse-t-il ?

D’ailleurs, dans son contrat avec les éditeurs de presse qui proposent leurs contenus dans Apple News+, il serait déjà prévu qu’Apple puisse combiner l’abonnement Apple News+ avec d’autres services.

Et actuellement, pour les étudiants, la firme de Cupertino combine déjà Apple Music avec Apple TV+, dans le cadre d’une offre de lancement qui sera peut-être limitée dans le temps.

Pour rappel, un compte individuel coûte 9,99 euros par mois sur Apple Music. Sur Apple TV+, un abonnement coûte 4,99 euros par mois. Apple News+ n’est pas encore disponible en France, mais aux États-Unis, celui-ci coûte 10 dollars par mois. Et pour le moment, on ne sait pas quel tarif Apple pourrait appliquer pour un abonnement qui combinerait ces trois services.

En tout cas, si le prix de l’abonnement est raisonnable, Apple pourrait facilement attirer de nouveaux utilisateurs pour ses services, au détriment d’autres acteurs comme Netflix, Spotify et Amazon.