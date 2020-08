En 2021, Google Pay lancera des comptes bancaires numériques

C’est un projet de taille qui attend Google dans la fintech dès l’année prochaine. Six banques américaines viennent de rejoindre un projet de comptes bancaires numériques accessibles sur Google Pay, avec lesquels la firme de Redmond offrira différents outils et fonctionnalités de gestion.

Dans un article publié par 9to5Google, il est noté que six nouvelles banques travailleront avec Google pour leur offre de banque en ligne, en plus de Citi et la Stanford Federal Credit Union. Il s’agira de Bank Mobile, de BBVA USA, de la BMO, de Coastal Community Bank, First Independance Bank et SEFCU. Les premiers comptes bancaires numériques seront lancés en 2021.

Google déploie son plan d’intégration aux banques

Il y a cinq mois, Google annonçait déjà avoir signé un contrat de cinq ans avec la banque britannique Lloyds Banking Group, dans le but d’accompagner sa transformation numérique. Son plan : devenir un véritable partenaire informatique aux banques, pour prendre en charge les outils et fonctionnalités numériques de leurs comptes bancaires, à l’image de Treezor en France qui s’est occupé de l’architecture de différentes néo-banques et applications fintech.

Google semble promouvoir sa proposition au plus grand nombre d’établissements bancaires. Les six nouvelles banques qui auraient rejoint son projet ne sont pas des plus petites. La BMO (Bank of Montreal) possède une capitalisation de 47 milliards de dollars, et plus de 12 millions de clients au Canada. Aux États-Unis, Google viendra concurrencer des acteurs comme Fiserv et FIS, qui occupent une place de taille sur le marché de la banque mobile.

« Google est ravi de travailler avec BBVA USA, pour offrir une expérience numérique équitable pour tous et qui répond aux besoins en constante évolution d’une nouvelle génération de clients. Nous pensons pouvoir utiliser notre expertise technologique au profit des utilisateurs, des banques et de l’ensemble de l’écosystème financier », a déclaré Felix Lin, le vice-président des écosystèmes de paiement de Google à 9to5Google lundi 3 août.

Des comptes intégrés à Google Pay

La seconde annonce faite en ce début de semaine concerne l’intégration des comptes bancaires numériques à Google Pay. En l’échange des outils et fonctionnalités créées par le géant du numérique, le portefeuille Google Pay se chargera d’intégrer les comptes des clients sur son interface.

Il n’est pas encore confirmé que ces comptes soient essentiellement disponibles via l’application. Auquel cas, Google taperait fort dans le secteur bancaire, en transformant radicalement l’expérience bancaire vers une gestion privilégiée par les acteurs numériques plus que par les établissements bancaires.

Nos confrères de 9to5Google confirmaient que l’aspect financier de ces comptes sera géré par les banques partenaires. Google se chargera exclusivement de fournir « une expérience utilisateur et des informations financières, visuelles et intuitives ». Restera aussi à savoir si une carte bancaire aux couleurs de la firme de Redmond sera également lancée.