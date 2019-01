En Allemagne, Apple a interdiction de vendre certains de ses iPhone

Alors qu’Apple n’a plus le droit de vendre certains iPhone en Chine, Qualcomm a réussi à obtenir une décision similaire d’un tribunal allemand, si bien que la firme doit théoriquement limiter ses ventes à quelques modèles sur le territoire.

Apple concède du terrain à Qualcomm ?

Le 20 décembre dernier, Qualcomm obtenait l’accord d’un tribunal allemand permettant d’interdire la vente de certains iPhone dans le pays. En effet, le tribunal de Munich a décidé d’une injonction permanente qui ordonne la fin de la commercialisation des smartphones équipés d’un modem Intel, c’est-à-dire les iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X. Ce dernier n’est pas tant impacté par cette décision puisqu’il avait déjà été retiré des Apple Store au profit des derniers modèles, les iPhone XS, XS Max et XR que le groupe américain a dévoilés en septembre.

Apple a déjà fait appel, mais il n’empêche que l’entreprise est dans l’obligation de respecter la loi pour l’instant, depuis que Qualcomm a déposé une caution de 1,3 milliard de dollars. Ce dernier a été dans l’obligation de verser ce montant pour que la décision du tribunal devienne effective.

Pour rappel, la décision concerne aussi les revendeurs tiers du pays, un point qu’Apple ne semblait pas vraiment respecter lorsque le verdict est tombé. L’entreprise a déclaré que « tous les modèles d’iPhone restent disponibles » dans 4 300 points de vente en Allemagne, sauf dans ses 15 boutiques officielles, pour ce qui est 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X.

Néanmoins, la version allemande de l’Apple Store semble montrer que la marque à la pomme se plie peu à peu à la décision. En effet, celle-ci n’affiche plus les iPhone concernés par la sanction, là où ceux-ci sont encore présents sur le site web d’autres pays.

En Chine, Qualcomm a également obtenu une ordonnance provisoire, qu’Apple ne semble pas respecter.

