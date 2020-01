En Allemagne, Tesla fait face à une manifestation écologique

Tesla ne fait pas uniquement face aux climatosceptiques. Son projet d’usine européenne, la Gigafactory 4, s’attire également les foudres de guerre d’un groupe de manifestants écologiques. Le prochain site de production, qui sera situé en Allemagne, va devoir déboiser la section d’une forêt près de Berlin. Cette déforestation interviendrait prochainement, et prendrait fin avant le mois de mars.

Une manifestation écologique contre Tesla

Pour l’heure, ils n’étaient « que » 50 à s’être aventurés sur le terrain en phase d’être déboisé par Tesla, mais le mouvement risque d’augmenter avec la médiatisation qui s’en est suivie. RBB 24, un média allemand rapporte que « les manifestants, portant des gilets de sécurité jaunes basés sur le mouvement français des gilets jaunes, ont critiqué la participation insuffisante du public et ont appelé à la préservation de la forêt ». Le syndicat de conservation de la nature et de la biodiversité (NABU) a fait partie de la manifestation, et appelle les autres organismes à se joindre au mouvement.

Lors du premier rassemblement, les manifestants ne tournaient pas leurs contestations sur le seul élément de cette déforestation. Certains d’entre eux, comme Nadine Rothmaier (une membre du NABU), souhaitaient également alerter sur les émissions polluantes que l’usine pourrait rejeter dans la région, une fois qu’elle sera en activité (elle devrait l’être en 2021). « Je pense que chaque citoyen ici a son propre sujet. Pour certains, c’est la nature et la forêt ou les gens. L’usine émettra également des polluants qui polluent la région », s’accordait à dire la militante.

Sur la carte ci-dessus, vous pouvez découvrir une zone en rouge, situant la section de forêt sur laquelle Tesla implantera son usine. Elle correspond forcément à un nombre important d’arbres, qui devront être coupés. En tout, le terrain de Tesla correspond à 300 hectares, dont nos confrères d’Electrek rappelaient le prix d’achat, situé aux alentours de 40 millions d’euros. Par la suite, le constructeur automobile de Palo Alto produira des Model Y et des Model 3. Les premières briques de l’usine devraient être posées dans quelques semaines, si Tesla veut pouvoir débuter sa production fin 2021.