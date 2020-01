La Gigafactory 4 de Tesla va produire des Model Y et Model 3 dès 2021

La Gigafactory 4 opérationnelle dès la mi-2021

Dans le courant de l’année 2020, Tesla va bâtir une toute nouvelle usine en Europe, en Allemagne précisément. Une Gigafactory 4 qui sera basée du côté de Berlin. « Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est exceptionnelle, et c’est en partie la raison pour laquelle nous implantons notre Gigafactory Europe en Allemagne » déclarait ouvertement Elon Musk.

Du côté de chez Tesla, on a déjà élaboré une feuille de route concernant cette nouvelle usine allemande, qui mettra notamment au point des Model Y et des Model 3. Ainsi, dès juillet 2021, l’usine devrait tourner à plein régime, et permettre à Tesla de produire plus de 150 000 véhicules.

Vers une production de 500 000 véhicules par an ?

La construction de cette Gigafactory 4 va débuter dans les prochaines semaines, et si la cadence de production sera fixée dans un premier temps à environ 3000 Model Y/Model 3 chaque semaine, elle devrait grimper à 500 000 véhicules chaque année. A titre de comparaison, la Gigafactory 3 (à Shanghai) permet de produire environ 1000 véhicules chaque semaine, dont des Model 3 « made in China » donc.

Rappelons que la Gigafactory 4 allemande va permettre de créer pas moins de 3 000 emplois dans un premier temps, mais devrait rapidement permettre à un peu moins de 10 000 personnes de travailler pour Tesla. Une usine évidemment gigantesque, qui s’étale sur pas moins de 300 hectares. À ce sujet, Tesla a déjà annoncé que l’entreprise plantera trois fois plus d’arbres qu’elle n’en a coupés lors de la préparation du terrain visant à accueillir l’imposante usine américaine.

Rappelons qu’en 2019, Tesla aura réalisé plus de 360 000 ventes, dont plus de 112 000 sur le quatrième trimestre seul (plus que toute l’année 2017). A noter que 92 550 livraisons représentaient des Model 3, soit 83 % des ventes totales, preuve de l’attrait des automobilistes pour ce modèle plus « abordable ».