En Californie, l’usine de Tesla a continué son activité malgré les recommandations

Plusieurs employés de Tesla ont déclaré au Los Angeles Times que l’usine de Fremont avait continué son activité comme si de rien n’était après l’annonce des nouvelles mesures. Les ouvriers ont effectivement indiqué que la production de Model 3, Model X et Model S fonctionnait comme à son habitude. De son côté, le parking était rempli par près de 3 000 voitures, indique le média américain.

La situation peut sembler ordinaire, sauf que Tesla n’a pas vraiment respecté les nouvelles mesures mises en place par les autorités suite à la propagation du coronavirus. Afin d’éviter que l’épidémie ne devienne plus conséquente, le gouvernement a déclaré que toutes les entreprises devaient fermer dès le lundi soir, à l’exception des sociétés dont l’activité est jugée essentielle —ce qui n’est pas le cas de Tesla.

De son côté, Tesla a d’abord informé les employés que l’entreprise allait rester ouverte, car « elle était essentielle ». Elon Musk semble avoir minimisé l’épidémie dans plusieurs emails envoyés à ses différentes entreprises. Dans l’un des courriers, il indique que le risque de mourir du coronavirus était « *vraiment* inférieur au risque de mourir en conduisant sa voiture pour rentrer chez soi ». Il a ajouté que les « dommages causés par la panique du coronavirus dépass[aient] de loin ceux du virus lui-même ».

L’entrepreneur a également déclaré que les employés qui ne se sentaient pas bien pouvaient rester chez eux, sans préciser s’ils avaient droit à des congés payés ou non.

Le lundi soir, le porte-parole du comté d’Alameda, Ray Kelly a d’abord assuré que Tesla faisait partie des entreprises essentielles et qu’elle pouvait rester ouverte. Moins de 24 heures après, il avait fait marche arrière en indiquant : « Tesla n’est pas une entreprise essentielle telle que définie dans l’ordonnance sanitaire du comté d’Alameda ».

La même journée, le shérif du comté a tranché sur Twitter —recadrant Tesla :

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order.

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) March 17, 2020