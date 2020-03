Tesla : et le millionième véhicule sorti d’usine est…

Tesla : le million ! Le million !

Tesla n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui que le millionième véhicule du groupe vient tout récemment d’être produit. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas de la petite Model 3, mais bien d’une Tesla Model Y. Rappelons que le premier véhicule Tesla a été produit en 2008, soit il y a douze ans déjà.

Au fil des années, Tesla a évidemment développé de manière considérable ses capacités de production, en installant notamment des impressionnantes usines (les GigaFactory), dont la quatrième sera installée à Berlin. Après les Model S et Model X, c’est évidemment la petite Model 3 qui a permis à Tesla d’accélérer sa progression.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

La Tesla Model Y en avance

Ce nouveau modèle (dont notre essai complet en vidéo est toujours disponible à cette adresse) a connu des débuts bien difficiles, mais Tesla parvient désormais à mettre au point près de 80 000 véhicules chaque trimestre, et parvient enfin à répondre à la (très forte) demande. Le millionième véhicule mis au point par le groupe n’est pas une Model 3, mais bien le tout nouveau SUV compact Model Y, qui va arriver très bientôt en concessions.

A ce sujet, Tesla pourrait bien avoir un peu d’avance sur ses objectifs de livraisons, avec les premiers exemplaires de Model Y qui pourraient être livrés ces prochaines semaines. A noter que dans son usine de Shanghai, Tesla prévoit à terme de produire pas moins de 150 000 véhicules chaque année. Au total, Tesla serait aujourd’hui en mesure de produire, dans ses différentes usines, un total de 40 000 voitures électriques chaque mois.

Rappelons que prochainement, votre Tesla sera également capable de rechercher une place de parking, et de se garer, tout seule, via la fonction Reverse Summon. Le progrès on vous dit !