Le successeur de l’iPhone 11 Pro pourrait vous rappeler l’iPad Pro et l’iPhone 5

Chaque semaine, de nouvelles rumeurs concernant les nouveautés de l’écosystème d’Apple pour cette année circulent sur la toile. Cette semaine, c’est le site Bloomberg qui publie de nouvelles informations non officielles sur le design que pourraient avoir les prochains iPhone qui succèderont à l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

L’une des particularités de ces modèles devrait la 5G. Pour rappel, en 2019, Apple a réglé son conflit avec la société Qualcomm afin de pouvoir s’approvisionner en modems 5G auprès de ce fournisseur. Mais en plus d’être les premiers iPhone 5G, ces appareils pourraient également se distinguer grâce à leur design.

D’après Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, Apple devrait lancer un successeur de l’iPhone 11 Pro, un successeur de l’iPhone 11 Pro Max, et deux modèles qui succèderont à l’iPhone 11. Et au moins sur les deux modèles les plus chers, Apple adopterait un nouveau design : à la place des bordures arrondies comme celles des derniers modèles, ceux-ci auraient des bordures plates en acier inoxydable qui pourraient rappeler l’iPad Pro ou l’iPhone 5. Leurs écrans seraient également plats, contrairement à ceux des modèles récents qui sont légèrement inclinés sur les côtés.

Notons aussi qu’il serait possible que certains des modèles ne soient pas disponibles à la date habituelle à cause des perturbations causées par la pandémie.

Ça se précise aussi pour le nouvel HomePod

En plus de lancer une nouvelle rumeur sur les designs des nouveaux iPhone, Bloomberg corrobore aussi de nouvelles informations sur le nouvel HomePod. D’après l’article du média américain, Apple développerait une version plus petite de son enceinte connectée. Et le produit pourrait être commercialisé dès cette année.

Un tel produit pourrait aider Apple à obtenir une plus grande part de marché sur les enceintes connectées, puisque pour le moment, la firme n’est présente que sur le segment haut de gamme, alors que ses concurrents, Google et Amazon, proposent des produits très abordables.

Mais bien entendu, étant donné que toutes ces informations ne proviennent pas directement d’Apple, celles-ci sont encore à considérer avec prudence. Et il est certain qu’avant le mois de septembre, on verra encore circuler de très nombreuses rumeurs sur les prochains iPhone.