En France (et dans 32 autres pays), la 4G est désormais plus rapide que le WiFi

Le réseau 4G plus fort que le WiFi en France

Demander le code WiFi aussitôt arrivé chez un ami pour checker son fil Facebook plus rapidement fera bientôt partie du passé… En effet, selon une récente étude menée par OpenSignal, le réseau mobile 4G serait désormais plus rapide que le WiFi dans plus d’une trentaine de pays. En d’autres termes, vous téléchargerez plus efficacement la dernière vidéo de votre Youtuber préféré via votre réseau mobile, que via votre WiFi (ou celui de votre ami).

Selon l’étude en question, dans 33 pays, les utilisateurs de smartphones peuvent désormais profiter d’une vitesse de téléchargement supérieure en utilisant leur réseau mobile qu’un signal WiFi. C’est en Australie que la différence serait la plus importante, avec une moyenne de téléchargement de 13 Mbps plus rapide en 4G qu’en WiFi. Au Qatar, cette même différence s’élève à 11,8 Mbps, contre 7,3 Mbps en Turquie ou encore 1,5 Mbps au Mexique.

Et en France alors ?

En France, le constat est un peu moins flagrant, mais reste néanmoins à l’avantage du réseau 4G. Pour OpenSignal, le détenteur d’un smartphone 4G peut profiter en France d’une vitesse supérieure de l’ordre de 2,5 Mbps par rapport à une connexion WiFi. Du côté de Hong-Kong, de Singapour ou encore des Etats-Unis, le constat est inversé, avec un réseau mobile plus lent de l’ordre de 25 à 38 Mbps.

Selon OpenSignal, dans de nombreux pays, il n’y a donc plus aucun intérêt à switcher du réseau 4G au réseau WiFi, si l’on recherche une meilleure vitesse de téléchargement. Evidemment, cela reste nécessaire/pratique, lorsque l’on dispose d’une enveloppe Data limitée, mais en terme de performances, le constat est souvent identique, voire à l’avantage de la 4G dans les 33 pays en question. Un affront que devrait laver le futur réseau 5G, qui devrait arriver dans les prochains mois.