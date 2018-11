Un OnePlus 7 en 2019… en plus d’un premier smartphone 5G !

OnePlus : le smartphone 5G ne sera pas le OnePlus 7

A la fin du mois d’octobre, durant l’officialisation du nouveau OnePlus 6T, le groupe chinois a également dévoilé ses plans concernant la 5G en Europe. Avec son partenaire Qualcomm, OnePlus ne cache pas ses ambitions, et espère bien pouvoir proposer le premier smartphone compatible 5G dans le courant de l’année prochaine. Selon le président de Qualcomm, Cristiano Amon : « Nous sommes très heureux d’annoncer que notre collaboration avec OnePlus inclura des smartphones 5G dans un futur très proche« .

A nos confrères espagnols de CNET, OnePlus a tenu à confier quelques détails supplémentaires concernant ce très attendu smartphone 5G. Ainsi, OnePlus compte présenter ce premier smartphone 5G dès « le début de l’année 2019″, ce qui laisse forcément présager d’une annonce durant le Mobile World Congress de Barcelone 2019 à la toute fin du mois de février.

S’il serait plutôt logique pour le groupe de faire du OnePlus 7 le premier smartphone 5G, il semblerait toutefois que OnePlus souhaite étoffer son offre, avec d’un côté un smartphone 4G haut de gamme proposé à un prix abordable (le OnePlus 7 donc), et de l’autre, ce smartphone premium 5G pour ceux qui souhaitent toujours plus de technologie. De cette manière, OnePlus pourrait continuer de proposer un smartphone 4G haut de gamme à prix contenu, ce qui ne serait pas possible en proposant uniquement un smartphone 5G.

Reste à savoir maintenant comment se déroulera le lancement de ce OnePlus 5G, étant donnée que le réseau 5G n’est pour l’heure disponible nulle part. En mai dernier, SFR et Nokia ont notamment procédé à un test de réseau 5G en France. Evidemment, on imagine que tous les opérateurs seront sur les rangs pour nous promettre le réseau 5G le plus rapide, le plus fiable, le plus puissant… Rappelons qu’Apple devrait également céder à l’appel de la 5G dans le courant de l’année 2020.