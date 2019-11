En France, La Poste ouvre sa seconde ligne de livraison par drone

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) vient d’autoriser le groupe La Poste à ouvrir une seconde ligne de livraison par drone. En France, la livraison par drone est utilisée dans des milieux montagneux, cette nouvelle ligne vient d’ouvrir en périphérie de Grenoble.

En seulement 8 minutes aller-retour, les drones rallieront Fontanil-Cornillon et Mont-Saint-Martin deux villages de l’Isère situés à 3 km à vol d’oiseau. Par la route, un livreur doit parcourir 20 km soit environ 30 minutes aller-retour sans compter le temps de livraison. Attention, ce drone ne viendra pas directement chez vous pour déposer le colis, il partira d’un endroit précis pour atterrir dans un autre dépôt. Ensuite, un employé de la mairie de Mont-Saint-Martin ira récupérer le colis pour terminer la livraison jusqu’au destinataire.

Cet engin volant est capable de voler sur 15 km en une charge, tout en transportant un paquet de maximum 2 kilos. Le drone traversera les montagnes à 30 km/h, en protégeant votre colis dans tous les cas, puisque s’il rencontre un obstacle ou un dysfonctionnement il embarque un parachute automatique.

Les drones restent dans la montagne

Pour le moment, la livraison par drone ne concerne que les zones montagneuses, difficiles d’accès pour les livreurs : « pour le livreur, en plus du gain de temps généré, c’est une réduction du risque routier sur des routes dangereuses et parfois peu praticables en montagne, en particulier l’hiver ». De plus, il est important de préciser que les drones n’émettent pas de CO2.

Les livraisons par drones en zones urbaines ne sont pas encore prévues : « nous n’avons pas vocation à distribuer de colis par drone en zones urbaines. Nous considérons que le drone est utile pour livrer des zones difficiles d’accès, en montagne ou en zones rurales où le trajet en voiture est long ».

La première ligne de livraison aérienne est située dans le Var, elle est fonctionnelle depuis décembre 2016. À ce jour, 190 vols ont été effectués, avec un taux de réussite de 95%. Les 5% restants sont dus à de mauvaises conditions climatiques. Aux États-Unis, des entreprises comme Wings ou UPS commencent déjà les livraisons récurrentes.