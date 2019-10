En plus de Netflix, l’offre Freebox Delta inclut désormais Amazon Prime !

Amazon Prime « offert » avec l’offre Freebox Delta

Il y a près d’un an maintenant, Free officialisait sa toute nouvelle offre Freebox Delta, qui reposait alors sur quatre concepts : rapidité, mobilité, qualité et sécurité. A cela s’ajoutaient également la présence de divers services multimédia, sans oublier un certain Netflix.

Découvrez l’offre Freebox Mini 4K

Aujourd’hui, Free n’est pas peu fier d’annoncer l’intégration d’un autre service très prisés des internautes dans son forfait Freebox Delta : Amazon Prime. Un abonnement (d’une valeur de 5,99€/mois) inclus dans le forfait signé Free, et qui permet évidemment d’accéder à toutes les offres Amazon.

Cela inclut évidemment la livraison en un jour ouvré, et gratuite, des commandes effectuées sur Amazon. L’offre ouvre également l’accès illimité et exclusif à un catalogue de programmes Amazon Original, mais aussi de films, séries populaires et d’émissions TV avec Amazon Prime Video. A cela s’ajoutent les services Prime Reading, Amazon Photos et Twitch Prime.

Une offre disponible dès à présent !

Cette offre est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés comme pour les abonnés actuels au Forfait Freebox Delta. Elle est toutefois réservée aux nouveaux membres Amazon Prime, qui devront créer leur compte sur leur espace abonné Mon Compte Free.

Free précise : « Si les abonnés disposent déjà d’un compte Amazon Prime, ils ont la possibilité d’utiliser leur compte Amazon Prime actuel pour accéder à l’interface Prime Video depuis la Freebox Delta et à Prime Music avec Amazon Alexa. Dans ce cas, ils continueront à être facturés par Amazon. »

Pour Free, il s’agit évidemment encore et toujours de tenter d’attirer à lui un maximum d’abonnés, l’opérateur étant quelque peu en difficulté depuis quelques mois déjà. En effet, malgré ses efforts, les clients mobiles comme Internet semblent de moins en moins attirés par les offres du groupe Iliad. Il y a quelques semaines, Free accusait la perte de plus de 77 000 abonnés mobiles, et plus de 15 000 abonnés Freebox…