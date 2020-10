En plus du couvre-feu, Emmanuel Macron présente la nouvelle application « Tous anti-Covid »

L’application StopCovid n’a pas su répondre à ses attentes, personne ne peut dire le contraire, ni même le Président de République. Hier soir, lors de son allocution, Emmanuel Macron à non seulement décrété un couvre-feu de 21h à 6h dans plusieurs métropoles françaises, il a également évoqué l’échec de StopCovid.

Alors que des projets similaires ont largement été bien perçus par la population allemande ou britannique, les Français ont été plus sceptiques quant à l’utilisation d’un tel outil. En effet, StopCovid a été téléchargée 2,6 millions de fois, contre plus de 16 millions au Royaume-Uni pour l’application similaire, et plus de 20 millions de fois en Allemagne.

Cependant, le gouvernement ne baisse pas les bras. Le Président Macron en personne a annoncé le retour d’une nouvelle version de StopCovid le 22 octobre prochain. Attendez-vous à devoir télécharger « Tous anti-Covid ».

Emmanuel Macron annonce le lancement de l’application « Tous anti-Covid » pour le 22 octobre pic.twitter.com/eTM5bx47X1 — BFMTV (@BFMTV) October 14, 2020

Croyons en « Tous anti-Covid ».

Si l’on en croit l’annonce du Président de la République Française, « Tous anti-Covid » devrait être totalement différente de StopCovid. L’objectif de cette nouvelle application est plus préventif, elle contiendra de nombreuses informations sur la propagation du virus, et surtout n’utilisera pas le Bluetooth en permanence pour pouvoir être utile.

Emmanuel Macron explique qu’un manuel d’emploi sera livré avec cette application afin de mieux familiariser les Français avec ce nouvel outil. Le chef de l’État compte également sur les restaurateurs et autres commerçants pour inviter leurs clients à utiliser « Tous anti-Covid » lorsqu’ils se trouvent dans l’établissement.

Le Président de la République explique que cette application est une solution pour éviter d’autres contraintes collectives comme le couvre-feu actuel, ou le confinement total d’il y a quelques mois. Si tout le monde utilise à bon escient cette application, ce type de contraintes disparaîtra complètement.

En parallèle au déploiement de ce nouvel outil, Capgemini qui travaillait jusqu’à présent sur StopCovid gratuitement, devrait céder sa place à une autre société d’ici la fin du mois d’octobre.