L’encoche de l’iPhone ne disparaîtrait pas avant la fin de l’année 2022…

Popularisé il y a quelques années maintenant, le « notch », cette petite encoche située sur la partie supérieur des écrans de nos smartphones, est toujours d’actualité chez quelques constructeurs, et notamment chez Apple. Si beaucoup ont opté pour un écran dénué de toute forme d’encoche, ou ont troqué cette dernière pour un petit poinçon, le géant américain continue encore et toujours d’affubler ses iPhone d’une assez large (et un peu disgracieuse) encoche. Ce sera le cas pour les iPhone 12 qui seront présentés dans quelques jours.

L’encoche sur l’iPhone 12… et l’iPhone 13 ?

Selon le souvent bien informé Ice Universe, cette tendance « notch » ne va pas disparaitre de sitôt chez Apple, puisque si l’iPhone 12 est concerné, cela sera également le cas de l’iPhone 13. Toutefois, sur la prochaine génération d’iPhone (attendue en fin d’année 2021), l’encoche serait légèrement plus fine, mais resterait toujours aussi large.

Il faudra donc attendre la fin de l’année 2022 pour voir débouler (peut-être) un iPhone dénué de toute forme d’encoche, ou du moins, d’une encoche différente de cette adoptée par Apple depuis l’iPhone X. Apple est en effet l’un des rares constructeurs à opter encore pour encoche très large, lorsque chez OnePlus, on a fait disparaitre cette dernière avant de revenir à un punch-hole, tout comme chez Samsung, qui privilégie un petit poinçon en haut à gauche de l’écran.

Du côté de chez Apple, on va donc continuer de faire confiance à la technologie Face ID, implémentée (entre autres) au coeur de cette large encoche. Selon certains, Apple proposera un iPhone dénué de toute forme d’encoche lorsque la technologie permettant d’intégrer la caméra frontale sous l’écran sera davantage démocratisée, et (surtout) pleinement opérationnelle.

En attendant, c’est un certain iPhone 12 Mini qui est guetté par de nombreux amateurs, et notamment par certains utilisateurs Android, qui pourraient bien être tentés par ce « petit » iPhone à venir, avec un retour très attendu au format compact.