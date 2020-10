Plus de 33% des utilisateurs Android pourraient basculer vers iOS avec l’iPhone 12

Vous le savez, Apple va prochainement annoncer sa toute nouvelle gamme iPhone, qui sera composée de quatre terminaux, parmi lesquels un très attendu iPhone 12 Mini. Les inconditionnels de la marque à la pomme attendent évidemment avec impatience de pouvoir mettre la main sur les nouvelles créations de la marque américaine… mais ils ne sont visiblement pas les seuls.

D’Android à l’iPhone 12 ?

En effet, selon une récente étude menée par SellCell, basée sur un panel de plus de 2000 utilisateurs d’un smartphone Android aux Etats-Unis, pas moins de 33% d’entre eux ont affirmé que le nouvel iPhone 12 pourrait être leur prochain smartphone. Cela s’expliquerait non pas par des fonctionnalités spécifiques du prochain iPhone, mais plutôt par des raisons logicielles, et pratiques.

En effet, pour plus de 55% des interrogés, l’iPhone 12 bénéficiera d’un meilleur support de la part d’Apple, en ce qui concerne les mises à jour iOS. A ce sujet, difficile de prendre à défaut la firme américaine, dont le récent iOS 14 est compatible avec l’iPhone 6S (de 2015). Un peu moins de 50% des sondés évoquent également la protection de la vie privée, meilleure (d’après les sondés) chez Apple que chez Google.

Parmi les autres facteurs évoqués, le gabarit compact du futur iPhone 12. En effet, on sait qu’Apple va décliner ses futurs smartphones en plusieurs versions, dont un « petit » iPhone 12 Mini (doté d’un écran de 5,4″) qui pourrait faire de l’oeil à de nombreux utilisateurs, aujourd’hui lassés de devoir manipuler un smartphone dont l’écran dépasse allègrement les 6″ de diagonale…

Ainsi, à la question, « quel modèle d’iPhone 12 choisiriez vous ? », plus de 48% des personnes interrogées ont répondu l’iPhone 12 Mini, suivi par l’iPhone 12 Pro Max, à 22,9%. Evidemment, si l’intérêt de retrouver un smartphone « compact » semble particulièrement vif chez de nombreux utilisateurs, on ne sait pas encore à quel prix sera proposé ce futur iPhone 12 Mini, un facteur clé là aussi quand il s’agit d’acquérir, ou non, un nouveau smartphone…