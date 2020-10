Apple présentera ses iPhone 12 la semaine prochaine, à quoi s’attendre ?

Apple va présenter sa nouvelle gamme d’iPhone 12 la semaine prochaine, le temps d’un keynote spécial le mardi 13 octobre à 10 heures (19 heures en France). Les quatre supposées versions de l’iPhone 12 devraient être officialisées, accusant un retard de plusieurs semaines sur le calendrier initial.

La conférence sera à suivre depuis les comptes d’Apple mais également sur Presse-citron pour une soirée spéciale. Après un keynote pour sa nouvelle montre connectée, ses nouveaux iPad et quelques mises à jour sur ses services, Apple se prépare maintenant à l’événement phare de l’année, celui de la présentation de son nouveau smartphone.

Ces derniers jours, de premiers tests de la puce A14 Bionic qui équipera l’iPhone 12 ont montré des performances effectivement plus élevées que l’iPhone 11 de l’année dernière. Mais outre sa nouvelle puce, et sa compatibilité 5G, le nouvel iPhone 12 devrait aussi être le premier de chez Apple à sortir dans quatre déclinaisons différentes (un iPhone 12 Mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, certainement).

iPhone 12 Mini: 5,4 pouces

iPhone 12: 6,1 pouces

iPhone 12 Pro: 6,1 pouces

iPhone 12 Pro Max: 6,7 pouces

Un keynote spécial iPhone 12 : le programme

La soirée spéciale de cet Apple Event est annoncée aujourd’hui sous le nom de « Hi, Speed ». Un jeu de mot entre « Bonjour, vitesse » et « haute vitesse » – certainement pour évoquer l’arrivée de la 5G chez Apple. Difficile de savoir si les quatre versions de l’iPhone 12 seront disponibles dès ce mois-ci. Mais certaines rumeurs évoquent une commercialisation en plusieurs phase, s’étalant jusqu’à novembre.

En dehors de l’iPhone 12, on peut s’attendre à voir arriver les fameux AirTags, qui n’ont finalement pas été évoqués il y a trois semaines. Il est toujours discuté que des AirPods Studio se dévoilent, il s’agira du premier casque audio de chez Apple.