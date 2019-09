Entrepreneurs de la Smart City : candidatez au concours MED’INNOVANT

Imaginer la ville de demain, durable et intelligente

C’est la 8ème édition du concours international MED’INNOVANT, qui a déjà récompensé 25 entreprises depuis 2010. En l’organisant, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée souhaite identifier des solutions innovantes et permettre aux startups et PME de les expérimenter sur le territoire de Marseille, avec une projection sur les usages de ses habitants à 20 ans. Parmi les missions d’Euroméditerranée, on trouve par exemple la réhabilitation de quartiers historiques ou de friches industrielles. Ces actions ont fait naître le Mucem ou la Tour La Marseillaise lors d’une grande première phase de réaménagement. Une deuxième phase, au nord de Marseille, va donner lieu à la création d’une véritable ÉcoCité basée sur les principes de développement durable et favorisant la mixité sociale. Les enjeux sont ceux de la Smart City et les thématiques sur lesquelles des projets innovants seront retenus sont la mobilité, l’énergie, l’environnement, l’habitat, la sécurité ou encore l’économie sociale et solidaire, organisés autour de trois grands axes :

Améliorer l’expérience urbaine par les outils numériques

Proposer un cadre de vie urbain agréable et accueillant

Rendre la ville plus économe et vertueuse

En 2018, ce sont les startups Mini Green Power et Modus Ædificandi qui ont été récompensées par le jury. Le fondateur de cette dernière, Billy Guidoni, témoigne du « vrai coup de projecteur » sur sa société et du « gage de crédibilité auprès des professionnels« . « Nous travaillons depuis en partenariat avec des acteurs nationaux sur plusieurs territoires français, sur des sujets à enjeu où nous déployons notre innovation primée : l’immobilier responsif. » explique-t-il.

Modalités et dotations du concours MED’INNOVANT

Les critères de sélection sont au nombre de cinq :

Identification du besoin et de la problématique à résoudre

Impact pour le territoire d’expérimentation (EcoCité Euroméditerranée)

Solidité du projet / Business model

Niveau de maturation de la solution innovante

Qualité et crédibilité de l’équipe

Les dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au 29 septembre à minuit. Parmi quinze finalistes, deux lauréats seront récompensés le 26 novembre. Ils se partageront une dotation de 40 000 € et bénéficieront d’un accompagnement de 3 mois par l’accélérateur P.Factory, d’un accompagnement juridique par le cabinet d’avocats Fidal, de visibilité au Showroom de Connectwave à La Coque et du suivi par un comité de pilotage dédié. Il leur sera également proposé d’expérimenter leur solution innovante sur le territoire de l’EcoCité Euroméditerranée et ils seront mis en relation avec des grands comptes, partenaires industriels du concours. Enfin, le prix leur apportera de la visibilité grâce à la campagne de communication du concours MED’INNOVANT.