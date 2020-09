MED’INNOVANT : entrepreneurs, candidatez au concours pour penser la ville durable de demain

Cela devient désormais une très bonne habitude. Depuis 2010, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) organise le concours international MED’INNOVANT. L’idée est de valoriser et d’accélérer les projets éco-innovants de startups qui permettent de répondre aux problématiques de développement et de durabilité des territoires méditerranéens. Les solutions des startups et PME sont donc recherchées et il sera possible de les expérimenter à Marseille. Cette zone de 480 ha, située en plein cœur de la cité phocéenne est d’ailleurs un terrain particulièrement propice à l’innovation.

Les candidatures sont ouvertes, et Presse-citron soutient l’initiative. Pour participer, c’est par ici :

6 défis majeurs sont à relever

Les précédents lauréats se montrent d’ailleurs très satisfaits de leur expérience à l’image de Marie Tors, CEO de Graffiti, un vision assistant, lauréat de MED’INNOVANT en 2019 : « On a candidaté à MED’INNOVANT pour deux raisons. La première est qu’il y avait une vraie pertinence à intégrer Graffiti dans les projets de smart city. La seconde car on est ancré dans le territoire marseillais et on trouvé très intéressant de créer des liens avec les acteurs locaux », précise-t-elle.

Cette année, l’édition est marquée par une nouveauté qui vaut le détour. Ainsi, les participants devront relever un des six défis proposés afin de repenser la ville de demain. Les lauréats seront ensuite parrainés pendant un an par un partenaire associé :

Défi 1 : Repenser les ambiances urbaines pour inventer de nouveaux usages en utilisant autrement le mobilier d’éclairage pour créer la ville de demain. Parrain : EPA Euroméditerranée.

Défi 2 : Encourager des nouveaux modes d'habiter et de travailler, porteurs de nouveaux services. Parrain : Saint Gobain Bâtiment Distribution France.

Défi 3 : Développer un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et bas carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain. Parrain : Engie.

Défi 4 : Imaginer des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et sociétaux à l'échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat. Parrain : Redman – Eiffage.

Défi 5 : Définir des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et à l'unité de la cellule familiale. Parrain : Eiffage.

Défi 6 : Repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et inclusive. Parrain : Ici Marseille.

Les candidats seront sélectionnés sur des critères très précis. Seront notamment pris en compte : la solution proposée pour résoudre la problématique, l’impact sur le territoire d’expérimentation, le business model ou encore le caractère innovant ou non de la solution proposée.

Les heureux élus se partageront la somme de 40 000 €. Ils bénéficieront par ailleurs d’un accès au laboratoire d’expérimentation qui leur permettra de tester et démontrer leur projet. Les lauréats disposeront aussi d’un d’accompagnement pour permettre la mise en place de leur solution. Enfin, c’est aussi la garantie d’une belle visibilité pour les startups et les PME qui seront choisies à travers une communication sur les réseaux sociaux et dans les médias, ainsi qu’une diffusion sur la chaîne YouTube d’Euroméditerranée d’une interview vidéo du lauréat qui pourra présenter son projet.

Vous avez jusqu’au 30 septembre à minuit pour candidater. Le 9 octobre, une présélection sera ensuite effectuée pour choisir 60 dossiers. Le 5 novembre, entre 12 et 16 dossiers seront sélectionnés. Enfin, le 26 novembre, les finalistes seront auditionnés dans l’après-midi, avant la remise des prix en soirée.

