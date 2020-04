L’entreprise de VTC Lyft se sépare de près de 1 000 employés

En pleine pandémie de coronavirus, Lyft a annoncé qu’il licenciait près de 1 000 employés, soit 17% de ses effectifs actuels. Dans le détail, cela représente 982 collaborateurs pour un total de 5 863 salariés dans le monde, selon le cabinet d’analyse financière Factset.

Logan Green, PDG de Lyft a confirmé dans une déclaration datée de mercredi : « Il est maintenant clair que la crise du Covid-19 va avoir de larges implications pour l’économie, ce qui a un impact sur nos activités. Nous avons donc pris la décision difficile de réduire la taille de notre équipe ».

Il a ajouté que l’objectif était de s’assurer que Lyft sortirait « de la crise dans la position la plus forte possible pour réaliser la mission de l’entreprise ».

Lyft et Uber en difficulté

Lyft a indiqué du même coup qu’il avait mis 288 employés au chômage technique. La société de VTC a aussi annoncé plus en détail ses plans visant à réduire le salaire de ses employés durant douze semaines. Les employés verront leur salaire baisser de 30%, contre une baisse respective de 30% pour les cadres et 20% pour les vices-présidents. Le conseil d’administration a également accepté une baisse de son salaire s’élevant à 30% de sa rémunération.

Pour l’instant, on ne sait pas dans quelle mesure Lyft a été impacté par la crise sanitaire au cours du premier trimestre, car le groupe lèvera le voile sur ses résultats la semaine prochaine.

Si Lyft est directement impacté par le coronavirus, c’est également le cas de son concurrent Uber. En effets, des informations suggèrent que le groupe songerait actuellement à se séparer de 20% de ses objectifs pour réduire ses coûts, soit plus de 5 400 de ses employés.

Ces décisions pourraient être annoncées dans la semaine à venir et font suite à des choix antérieurs à la pandémie. En 2019, Uber s’est séparé de plus de 1 100 personnes entre le mois de juillet et octobre afin de revoir ses finances ainsi que l’organisation de l’entreprise.