Epic Games est désormais valorisé à 15 milliards de dollars

Une nouvelle levée de fonds

Un succès incroyable. Epic Games, le studio à l’origine du jeu Fortnite vient de réussir à lever 1,25 milliard de dollars avec trois fonds d’investissement (KKR, Iconiq et Smash Venture). Ils rejoignent le géant chinois Tencent qui possède déjà 48% d’Epic Games depuis 2012.

Cette levée de fonds, valorise Epic Games à 15 milliards de dollars. Vous avez du mal à réaliser ce que cela représente ? C’est normal. A titre de comparaison, l’entreprise française Ubisoft, derrière la saga Assassin’s Creed, est valorisée à « seulement » 10,5 milliards de dollars.

La magie Fortnite pour Epic Games

Le plus fort dans le succès d’Epic Games, c’est la rapidité de ce succès. En à peine un an, grâce à un seul jeu, le studio est devenu un acteur majeur du domaine du jeu vidéo. Il génère des revenus très importants à une vitesse folle. Le tout rappelons le, grâce à de petits détails, des aspects avant tout cosmétiques du jeu.

Reste désormais à savoir si Epic Games ne pourrait pas tenter l’aventure en Bourse. Il s’agit d’une prochaine étape presque logique mais aussi un sacré bond dans l’inconnu.

La bonne nouvelle, c’est que le studio n’est pas le seul à tirer les dividendes de ce succès économique. Tout d’abord parce que certains joueurs réussissent à en vivre plutôt confortablement. C’est notamment le cas pour un jeune de 17 ans originaire de l’Iowa, Nick Overton. En partageant ses parties sur Twitch, il gagnerait ainsi 500.000 dollars par an. De quoi inciter d’autres joueurs à se lancer. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par ce jeu, on peut espérer raisonnablement que le studio Epic Games lancera d’autres jeux grâce à ses finances florissantes… Le cas échéant, on doute que Fortnite soit un succès éternel.

