Epitech Experience, une vitrine de l’entrepreneuriat Tech en France

Dans son discours d’introduction, Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech se félicitait d’avoir fait d’Epitech Experience un « CES à taille humaine où la technologie, la créativité et l’énergie de nos étudiants sont mis à l’honneur face à un jury d’experts et un millier de personnes conviées à l’événement ». Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que son pari est réussi.

Temps fort de ces deux jours d’animation sur le campus, le Trophée Epitech Innovative Project (EIP) récompense des « projets qui ont une vocation entrepreneuriale et qui ont vocation à faire la synthèse de ce qu’on leur apprend ». Ce projet s’étale sur les trois dernières années dans l’école – une fois que les étudiants ont acquis un « savoir-faire technologique suffisant pour le mettre au profit de la résolution d’un problème ».

Pour cette édition 2020, ce sont pas moins de 119 équipes avec des projets venus de tous les campus de France qui ont candidaté pour décrocher l’un des quatorze pass pour accéder à la grande finale. Une poignée d’entre eux finira par créer réellement son entreprise, à l’instar des Prestashop, Melty et autres Golem.ai qui sont déjà sortis des bancs de l’école.

Fire, RailZ et ToFeet – grand cru 2020

Lauréat du Trophée « Epitech Innovative Projects » 2020, Fire est un système embarqué mobile qui permet de surveiller une zone à risque et de fournir une stratégie d’intervention pour les pompiers.

Le projet issu d’Epitech Marseille cherche désormais des investisseurs pour pouvoir aller plus loin et financer le déploiement de sa solution. En tant que vainqueur de cette édition, il remporte aussi 6 mois d’accompagne dans l’incubateur du Groupe IONIS (Ionis361), 6 mois chez Creative Valley et un accompagnement par la structure The Family.

[#EpitechXP2020]

FIRE est le grand lauréat du Trophée EIP de l’@Epitech 🏆

👉Un système embarqué qui permet de lutter contre les incendies, et qui aide les pompiers dans leur stratégie pour réduire les dégâts / coûts.@EpitechMarseill 👏@nasrat_v nous le présente ⤵️ pic.twitter.com/LiBUAswgxR — Presse-citron (@pressecitron) January 24, 2020

Pour compléter le prestigieux podium, le jury emmené par le président d’EuraTechnologies Raouti Chehih a reconnu le potentiel de RailZ et de ToFeet. Avec plus de 250 000 téléchargements de son application mobile, le premier veut devenir le « Waze du rail » avec un service d’information alimenté par la communauté.

Quant à ToFeet, un projet issu d’Epitech Montpellier, il s’agit d’une semelle connectée qui permet de détecter la perte de sensibilité au niveau de la voûte plantaire chez les diabétiques pour leur éviter tout risque d’amputation.

Coup de coeur du jury (et de Presse-citron), le projet bordelais Pictalio se distinguait avec une banque d’images qui permet « à n’importe qui de vendre ses photos d’actualités directement aux journalistes ». L’équipe constituée d’étudiants d’Epitech Bordeaux est partie du constat que les journalistes utilisaient régulièrement des contenus photos et vidéos issus des réseaux sociaux pour couvrir l’actualité – sans jamais rétribuer les créateurs de contenus.

Centre d’exposition digne de l’Eureka Park

Outre le prestigieux challenge, Epitech Experience est également une opportunité pour les étudiants de se confronter à une foule d’experts, de curieux, d’investisseurs ou encore de journalistes qui se déplacent volontiers pour l’événement. Chaque projet possède un stand dans un immense hall qui ne va pas sans rappeler l’Eureka Park, lieu emblématique où sont rassemblées chaque année les startups du CES.

Illustration du succès grandissant de cet événement, Epitech a convié plusieurs conférenciers prestigieux pour cette édition 2020. Luc Julia, co-créateur de l’assistant vocal Siri est revenu sur le mythe autour de l’intelligence artificielle en déconstruisant les (mauvaises) idées reçues sur ce concept. Autre conférence animée et ludique, celle d’Oussama Ammar, le co-fondateur de la structure d’accompagnement de startups The Family. Il a livré quelques précieux conseils aux étudiants de l’école pour entreprendre sur de bonnes bases.

“Pourquoi code dans sa cave pendant 3 ans s’il n’y a pas d’utilisateur ?” ▶️ il faut “parler aux gens pour ne pas développer des choses dont tout le monde s’en fout”#business — Presse-citron (@pressecitron) January 24, 2020 “La qualité numéro 1 d’un #entrepreneur, c’est d’avoir les conversations les plus gênantes possibles.” “Il faut faire quelque chose dont le marche à besoin. Le marché ne ment pas, le marché est aveugle.”#Entrepreneuriat #EpitechXP2020 pic.twitter.com/SQJxt0QJjt — Presse-citron (@pressecitron) January 24, 2020

Pour ceux qui n’auraient pas eu l’opportunité de participer à cet événement, rendez-vous en juin prochain au salon VivaTech. Comme chaque année, le Groupe IONIS et l’Epitech font le déplacement avec de nombreux étudiants pour y présenter leurs derniers projets – et leurs nouvelles startups !