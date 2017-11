Epitech Experience : les meilleurs projets de l’édition 2017

Marketplace e-sport, plateforme pour vous éviter de faire la queue, masque de sommeil pour faire des rêves lucides…Petite revue des projets les plus prometteurs.

Epitech est une école en 5 ans. Après une « Piscine » de 5 semaines, qui plonge les étudiants tout juste sortis du Bac dans la pédagogie par projets, une autre expérience immersive leur est proposée en 3ème année. Baptisée Moonshot, elle dure 2 semaines pendant lesquels de nombreux scientifiques, philosophes et autres experts viennent exposer leurs idées aux étudiants. L’objectif ? Aiguiser leur esprit critique, les familiariser avec certains enjeux de nos sociétés et susciter des idées pour leur projet de fin d’études. Ils auront en effet 2 ans pour plancher en groupe sur un projet innovant, l’Epitech Innovative Project (EIP).

Les meilleurs EIP, issus des 12 écoles Epitech, ont été présentés le 24 novembre à un jury très exigeant présidé par Stéphanie Hospital, à la tête du fonds d’investissement OneRagTime.

Les projets s’articulent autour de 3 grand thèmes : l’innovation technologique, l’innovation métiers et l’innovation sociétale. Voici ceux que le jury a sélectionnés. Si l’envie vous prend de vouloir encourager les équipes dans la poursuite de leur aventure entrepreneuriale, n’hésitez surtout pas à aimer ou à retweeter ceux qui vous plaisent le plus. 😉

Captain Drop, la marketplace de l’e-sport qui récompense ceux qui regardent sa web TV avec des objets virtuels & goodies

WAITER – la plateforme qui permet de payer quelqu’un pour faire la queue à sa place

Onidream : le masque de sommeil pour mieux dormir et faire des rêves lucides

#EpitechXP2017 @OniDream est un masque pour améliorer votre sommeil et provoquer des rêves lucides !! #startup #innovation pic.twitter.com/yXwLukQyrG

Biketrack : localiser son vélo et lutter contre le vol

#EpitechXP2017 Biketrack entend faciliter l’usage du vélo en ville et s’attaquer au fléau du vol ! #SmartCity pic.twitter.com/NYPi1Iz2cc

Brigad : le service complet pour recruter dans la restauration (coup de coeur du jury)

#EpitechXP2017 @joinbrigad trouve des serveurs qualifiés en 30 min pour les restaurateurs, et s’occupe du paiement & de l’assurance. 2,5 M€ déjà levés et une équipe de 35 personnes !! Lancé à Paris et depuis quelques jours à Lyon pic.twitter.com/g5I1JIFXPC

