Epitech Experience : 100 projets innovants à découvrir !

Les étudiants d’Epitech sont réputés pour leur fibre entrepreneuriale et leur capacité à imaginer des solutions innovantes. Pour vous le prouver, ils vous font découvrir leurs projets de fin d’études vendredi 24 et samedi 25 novembre. Save the date !

Entre leur 3ème et leur 5ème année à Epitech, les étudiants travaillent en groupe sur une solution innovante en réponse à des problématiques sociétales dans les domaines de la santé, de l’écologie, de l’énergie, des transports, du vivre ensemble…Et ce ne sont pas moins de 100 projets étudiants qui seront présentés au public à Epitech Experience les 24 et 25 novembre.

Les sujets phare de cette année sont la smart city, l’emploi ou encore le divertissement. 15 projets jugés particulièrement prometteurs ont été sélectionnés. Leurs équipes pitcheront sur scène pour tenter de séduire un jury exigeant, présidé par Stéphanie Hospital, fondatrice de la plateforme d’investissement oneRagTime, et composé d’entrepreneurs, d’investisseurs et de journalistes reconnus. 3 projets seront récompensés par l’accès aux programmes d’accompagnement de IONIS 361 et 50 Partners pendant 1 an. Qui succédera à Witick, grand vainqueur de l’édition 2016 avec sa solution qui simplifie l’usage des transports en commun ?

En parallèle de la présentation des projets des étudiants, 2 conférences de haut vol vous seront proposées le vendredi 24 novembre :

A 14 h, un débat entre Joséphine Goube (Techfugees) et Eric Sadin (philosophe et auteur de « La Siliconisation du monde »), animé par Thierry Keller, directeur de la rédaction de Usbek & Rica.

A 15 h, une intervention de Luc de Brabandère, philosophe de l’entreprise dont la créativité est un sujet de prédilection.

L’événement est gratuit et ouvert au public.

