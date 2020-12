Et l’entreprise qui récolte le plus de données privées est…

Quel est l’objectif commun de Google, Amazon, Facebook, Apple, ou encore Microsoft ? C’est tout simple : obtenir un maximum de données personnelles auprès de leurs utilisateurs. Les données utilisateurs sont devenues au fil des années plus précieuses que n’importe quoi. Il faut dire que plus une société connait ses utilisateurs, plus il sera facile de lui vendre le produit qu’il lui faut sans perdre de temps et de l’argent en communication inutile. Des sociétés comme Google ou Facebook raffolent de données utilisateurs puisqu’elles sont extrêmement utiles pour proposer un service publicitaire toujours plus précis et ainsi attirer davantage d’annonceurs.

Qui récolte le plus de données ?

On le sait que les grandes sociétés du monde entier, sans parler uniquement des GAFA, passent leur temps à essayer d’en savoir plus à propos de leurs clients ou de leurs potentiels clients, mais savons-nous précisément quelles sont les entreprises qui nous connaissent le mieux, qui ont le plus de données personnelles sur leurs utilisateurs ? Clario, une société londonienne qui lutte en permanence pour nous donner un monde numérique meilleur, vient de publier un rapport dans lequel on peut observer le classement des sociétés qui récoltes le plus de nos données.

Sans surprise, les réseaux sociaux et notamment le groupe Facebook sont largement représentés dans ce classement. Ce rapport est extrêmement bien détaillé, et les données sont classées en plusieurs catégories. On retrouver par exemple, l’adresse email, le nom, l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, le statut marital, les origines ethniques, la religion, le lieu d’habitation, et bien plus encore.

En tête de ce classement, Facebook occupe largement la première place. Le réseau social dirigé et fondé par Mark Zuckerberg détient 70,59% de vos informations personnelles parmi la longue liste des critères les plus importants. Facebook connait tout de vous sauf votre taille et votre poids, ou encore vos coordonnées bancaires, votre salaire, ainsi que votre état de santé. À la seconde place, on retrouve Instagram, qui appartient également à Facebook, avec 58,82% de vos données personnelles. La troisième et quatrième place de ce classement sont occupées par des applications de rencontre : Tinder et Grindr.

On retrouve ensuite dans l’ordre : Uber, Strava, Tesco, Spotify, MyFitnessPal, et à la dixième place la compagnie aérienne anglaise Jet2. On parle sans cesse des GAFA, mais tous ne sont pas représentés dans ces 47 entreprises, le grand absent est évidemment Apple qui prône depuis toujours le respect de la vie privée. Amazon n’arrive qu’a la 23e place, et le premier et unique service Google à figurer dans ce classement est Google Maps à la 30e place.