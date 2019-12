Et les 10 plus mauvais jeux vidéo de l’année 2019 sont….

Après avoir dévoilé le top 15 des meilleurs jeux de l’année selon la presse mondiale, MetaCritic dévoile désormais le top 10 des pires jeux de l’année, toujours selon la presse mondiale. À l’aube de la nouvelle génération, nous connaissons ici les derniers navets de la générations PS4 et Xbox One. Mais n’ayez crainte, il y a de grandes chances pour que nous ayons également quelques petites pépites sur PS5 et Xbox !

Les 10 pires jeux vidéo de 2019 selon MetaCritic

Avant d’aller plus loin, il est important de préciser que le top qui va suivre provient du site MetaCritic. Ce site est réputé pour regrouper la plupart des notes mondiales des films, séries, ou encore jeux vidéo et d’en faire une moyenne (Un MetaScore sur 100%). Il s’agit donc d’un top mondial selon les retours de la presse et non d’un top réalisé par Presse-citron.net.

10 – Narcos Rise of the Cartels – KUJU Entertainment – 46%

09 – Generation Zero – Avalanche Studios – 45%

08 – Submersed – Main Loop Videogames – 44%

07 – FIFA 20 Legacy Edition – EA Sports – 43%

DÉCOUVREZ NOTRE TEST DE FIFA 20

06 – WWE 2K20 – Visual Concepts, Yuke’s – 43%

05 – Dollhouse – Creazn Studio – 41%

04 – Contra Rogue Corps – Toylogic, Konami – 40%

DÉCOUVREZ NOTRE TEST DE CONTRA ROGUE CORPS

03 – Blades of Time – Gaijin Entertainment – 38%

02 – Left Alive – Square Enix – 37%

01 – Eternity : The Last Unicorn – Void Studios – 36%

Nous connaissons donc les 20 jeux de l’année 2019 qui ont fait les tops et les flops de nos machines. De votre côté quels sont les jeux qui ont marqué votre année 2019 (que ce soit en bien, comme en mal) ? N’hésitez pas à retrouver d’autres tops de ce genre sur MetaCritic avec les tops jeux PS4, les tops jeux Xbox One, les tops jeux Nintendo Switch ou encore les tops jeux PC. Sans oublier bien entendus les flops sur l’ensemble de ces supports. Et rendez-vous dès 2020 pour une nouvelle liste de hits !