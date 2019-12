Et les 15 meilleurs jeux vidéo de l’année 2019 sont….

Nous voilà dans le dernier mois de l’année. D’ici quelques jours, nous quitterons l’année 2019 pour commencer une nouvelle décennie avec l’année 2020, mais surtout, mettre le cap vers de nouveaux jeux vidéo et une nouvelle génération de consoles avec l’arrivée de la Xbox Scarlett et de la PS5. En attendant, revenons un peu sur cette année 2019 et voyons quels sont les meilleurs jeux de l’année selon MetaCritic.

Les 15 meilleurs jeux de 2019 selon MetaCritic

Avant d’aller plus loin, il est important de préciser que le top qui va suivre provient du site MetaCritic. Ce site est réputé pour regrouper la plupart des notes mondiales des films, séries, ou encore jeux vidéo et d’en faire une moyenne (Un MetaScore sur 100%). Il s’agit donc d’un top mondial selon les retours de la presse et non d’un top réalisé par Presse-citron.net.

15 – Astral Chain – Nintendo : MétaScore de 87%

14 – The Legend of Zelda Link’s Awakening – Nintendo : MétaScore de 87%

13 – Baba is You – Arvi Teikari : MetaScore de 87%

12 – Super Mario Maker 2 – Nintendo : MetaScore de 88%

11 – Asgard’s Wrath – Oculus : MetaScore de 88%

10 – Apex Legends – Electronic Arts : MetaScore de 89%

09 – Slay the Spire – Humble Bundle : MetaScore de 89%

06 – Fire Emblem: Three Houses – Nintendo : MetaScore de 89%

07 – Devil May Cry 5 – Capcom : MetaScore de 89%

06 – F1 2019 – Codemasters : MetaScore de 89%

05 – Disco Elysium – ZA/UM : MetaScore de 90%

04 – Monster Hunter World Iceborn – Capcom : MetaScore de 90%

03 – Final Fantasy XIV: Shadowbringers – Square Enix – MetaScore de 91%

02 – Sekiro: Shadows Die Twice – From Software : MetaScore de 91%

01 – Resident Evil 2 Remake – Capcom : MetaScore de 93%

Une belle année 2019 qui va se terminer. L’année 2020 promet de l’être tout autant avec des jeux comme CyberPunk 2077, The Last Of Us Part II, Marvel’s Avengers, Final Fantasy VII Remake, Watch Dogs Legion ou bien encore Gods & Monsters.