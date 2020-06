Et si Amazon Prime Video se lançait dans la télévision en direct ?

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le marché du streaming se porte on ne peut mieux. La plupart des services tirent leur épingle du jeu et cela vaut aussi pour Amazon Prime Video. Selon une étude de Comscore, la plateforme a vu le volume de ses heures de streaming augmenter dans de très importantes proportions. Elle s’appuie sur des programmes qui ont su séduire le public comme The Boys ou Bosch. Surtout, Amazon peut compter sur ses clients Prime qui bénéficient de l’accès à ses programmes.

Le géant de la Tech nourrit en tout cas de grandes ambitions pour son service de streaming et pourrait même innover d’une manière à laquelle on ne s’attendait pas vraiment. Selon le site Protocol, la firme de Jeff Bezos serait en effet tentée par une incursion dans la télévision en direct. C’est en tout ce que suggèrent des offres d’emplois publiées par l’entreprise.

Une nouvelle menace pour les chaînes de télévision

L’une d’elles recherche une personne capable de « redéfinir la façon dont les clients regardent le contenu télévisé en diffusion linéaire 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ». Elle devra aussi « concevoir l’expérience client de bout en bout pour la façon dont ils découvrent et regardent du contenu télé linéaire. »

Amazon Prime serait par ailleurs en train de réfléchir à une grille de programmes spécialement destinée à ses abonnés. Il manque encore bien des éléments de compréhension et l’entreprise n’a pas souhaité en dire plus à ce sujet. Pourtant, comme le rappelle The Verge, cela ne serait pas la première fois que la compagnie tente une incursion dans la programmation en direct. Elle propose déjà des lives de la NFL sur Amazon Prime Video et Twitch. Au Royaume-Uni, Twitch va également diffuser des matchs de Premier League à partir du 29 juin prochain.

Si l’information se confirme, les chaînes de télévision traditionnelles pourraient voir d’un mauvais œil cette manœuvre. Non contents de leur chiper des abonnés, les services de streaming viendraient également jouer sur leur terrain de la diffusion en direct.