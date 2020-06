Streaming : ces trois plateformes sortent gagnantes du confinement

Le streaming est un des secteurs qui a le mieux profité de la pandémie de coronavirus. Cela se traduit par des chiffres très impressionnants, et l’on sait par exemple que l’utilisateur moyen américain a visionné huit heures de programmes par jour au cours de cette période. Le visionnage de VOD a par ailleurs augmenté de 30 % rien que lors du mois de mars aux États-Unis.

À y regarder de plus près, certains services sortent même grands vainqueurs de cette période de confinement. On peut s’en rendre compte en observant les données récoltées par Comscore qui nous sont rapportées par l’analyste Adam Levy. Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ont particulièrement tiré leurs épingles du jeu.

Disney+ a été boosté par ses programmes jeunesse

La première a augmenté sa part globale dans le total des heures de streaming de 1,5 points sur la période allant du 3 février au 11 mai. 26,7 % du temps passé à visionner de la VOD a donc été consacré à Netflix. Pour autant, la plateforme ne claironne pas et s’attend à une baisse d’audience et à un ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés.

De son côté, Amazon Prime Video s’en sort également très bien et sa part dans les heures de streaming est en progression. Elle s’appuie notamment sur ses programmes originaux dont certains valent le détour comme Bosch ou The Boys. Le service bénéficie également de la force d’Amazon qui fait bénéficier à ses clients Prime de l’accès à sa plateforme de streaming.

Enfin, Disney+ a aussi progressé mais un peu plus modestement. En ces périodes où de nombreuses familles étaient réunies, les programmes jeunesse ont été particulièrement appréciés et cela a notamment été le cas de La Reine des Neiges 2. La plateforme ne propose pas énormément de nouveautés mais elle s’appuie sur le catalogue historique de Disney, très impressionnant.

Pour en savoir plus sur les services de streaming existants sur le marché français, vous pouvez retrouver nous guide très complet rédigé à ce sujet.