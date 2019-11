Et si Google Maps réussissait là où Google+ a échoué ?

Bien qu’il ait enterré son réseau social Google+ cette année, la firme de Mountain View n’a pas complètement abandonné l’idée de proposer des services pertinents pour concurrencer les plateformes comme Facebook ou Twitter.

Et en plus de tester un nouveau réseau social, baptisé Shoelace, la firme semble également vouloir apporter certaines fonctionnalités que l’on retrouve sur ce type de plateforme à ses services YouTube et Google Maps.

Sur YouTube, les influenceurs peuvent déjà publier des statuts sans vidéo, ainsi que des Stories. Et sur Google Maps, Google a introduit la notion de « suivi », qui permet aux utilisateurs de suivre des établissements, par exemple pour connaitre les événements organisés par ceux-ci.

La possibilité de suivre les utilisateurs les plus influents

Et bientôt, il pourrait également être possible de suivre certains utilisateurs sur Google Maps. En effet, il semblerait que Google veuille transformer les guides (local guides) de Google Maps en véritables influenceurs.

Pour rappel, via le programme Local Guide, les utilisateurs de Google Maps peuvent recommander des endroits, et contribuer à l’enrichissement du contenu affiché par l’application. Actuellement, Google Maps compterait plus de 120 millions de ces guides, répartis dans 24 000 villes dans le monde.

Dans le cadre d’un test, la firme propose une fonctionnalité qui dote ces personnes de profils comparables à ceux proposés par les réseaux sociaux, et que les autres utilisateurs de Maps pourraient suivre afin de découvrir des activités.

« Les habitants de Bangkok, Delhi, Londres, Mexico, New York, Osaka, San Francisco, São Paulo et Tokyo verront bientôt les meilleurs guides locaux figurer dans l’onglet Pour Vous de l’application Google Maps. Lorsque vous suivez l’un de ces guides locaux, leurs recommandations vous seront communiquées dans Google Maps, ce qui vous permettra de trouver des idées de choses à faire et d’endroits où aller », explique Austin Wells, product manager de Google Maps.

Cette nouveauté a été annoncée par la firme de Mountain View durant l’événement Connect Live, durant lequel celle-ci a réuni les 200 guides les plus engagés sur Google Maps.