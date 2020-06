Et si l’abonnement tout-en-un d’Apple était toujours d’actualité ?

Avant le lancement des nouveaux services Apple, comme Apple TV+, Apple News+ et Apple Arcade en 2019, les rumeurs au sujet de ceux-ci étaient déjà nombreuses. Et certaines sources avaient évoqué la possibilité que la firme de Cupertino lance un abonnement tout-en-un pour regrouper tous ses services dans l’actualité, le streaming, les jeux vidéo, etc. Malheureusement, lors cet abonnement groupé n’a finalement pas vu le jour.

Mais la bonne nouvelle, c’est que celui-ci est de nouveau d’actualité après la publication d’un article de 9to5Mac qui suggère qu’Apple n’a pas abandonné l’idée. Le média spécialisé dans les produits Apple indique avoir pu analyser le code de la beta d’iOS 13.5.5, et celui-ci aurait découvert des références au futur abonnement tout-en-un qui n’étaient pas présentes dans les précédentes versions.

Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que cet abonnement, qui inclurait tous les services proposés par Apple, soit lancé prochainement. En effet, d’autres sources indiquent que la firme de Cupertino doit encore négocier avec des ayants droit pour être en mesure de combiner Apple Music avec d’autres services.

Et bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle. De ce fait, la prudence reste de mise. En tout cas, il serait normal qu’Apple tente de muscler ses services. Ceux-ci permettent à la firme de diversifier ses sources de revenus. D’ailleurs, au premier trimestre, alors que les ventes d’iPhone étaient affectées par la pandémie, les revenus provenant des services ont augmenté, ce qui a permis de mitiger les effets de la crise.

Un moyen d’attirer plus d’utilisateurs vers les services d’Apple (et une bonne raison d’utiliser un iPhone)

Un abonnement groupé devrait permettre à Apple de proposer l’ensemble de ses services à un tarif mensuel plus bas, par rapport à ce que l’utilisateur dépenserait s’il devait s’abonner à tous ces services séparément. De plus, Apple donnerait aux gens une autre bonne raison d’utiliser son écosystème de hardware, au lieu d’utiliser l’écosystème Android. De plus, grâce à l’iPhone SE 2020, il est possible d’acheter un nouvel iPhone sans payer le prix d’un appareil premium (une porte d’entrée abordable à cet écosystème).

Sinon, on notera aussi que récemment, nous avons évoqué des éléments montrant qu’Apple serait en train de développer une version audio de son service Apple News+, l’abonnement d’Apple qui permet d’accéder à des articles de magazines et à des contenus de presse premium.